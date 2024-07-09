Лидер атаки «Спартака» Соболев перейдет в «Зенит»

Сумма трансфера составит €12 млн с учетом бонусов, сообщает «Чемпионат»

Александр Соболев в матче за «Спартак» и защитник «Зенита» Страхиня Эракович (слева направо) (Фото: ФК "Зенит" / ТАСС)

Петербургский «Зенит» договорился о приобретении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

По данным портала, сумма трансфера составит €10 млн, с учетом бонусов — €12 млн.

Как сообщает «РИА Новости», «Зенит» также согласовал с Александром Соболевым условия контракта. «Соболева устроили предложенные «Зенитом» условия. В течение пары дней клубы должны закрыть трансфер», — сказал источник.

Соболев перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года примерно за €5 млн. С тех пор он стал основным нападающим клуба, сыграв 139 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи.

По итогам сезонов 2020/21 и 2021/22 стал лучшим бомбардиром команды с 15 голами. В 2022/23 тоже забил 15 мячей, но уступил звание лучшего бомбардира клуба Квинси Промесу (25). В прошедшем сезоне вновь стал самым результативным игроком команды — десять голов. В составе сборной России забил шесть голов в 14 матчах.

По данным Transfermakt, «Зенит» без учета трансфера Соболева потратил в первый месяц после открытия летнего трансферного окна €16,9 млн. Клуб является лидером по этому показателю. Вторым по тратам на трансферы идет «Ростов» — €2,6 млн.

В нынешнем сезоне петербургский клуб будет праздновать столетие. Ранее глава «Зенита» Александр Медведев заявил, что в год столетия команда сыграет «как положено».

За последние годы было несколько громких переходов футболистов из «Спартака» в «Зенит». Так, в 2015 году форвард сборной России Артем Дзюба, не договорившись с клубом о новом контракте, перешел в «Зенит» на правах свободного агента и выиграл с командой все внутренние трофеи. Похожим образом в 2022 году в петербургский клуб перешел полузащитник Зелимхан Бакаев, сейчас выступающий в ОАЭ на правах аренды за клуб «Аль-Вахда».