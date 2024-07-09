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«Локомотив» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу

«Локомотив» отдал защитника Марка Мампасси в аренду бельгийскому «Кортрейку»
Бывший футболист юношеской сборной Украины Марк Мампасси проведет в «Кортрейке» второй сезон подряд
Марк Мампасси
Марк Мампасси (Фото: fclm.ru)

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси на правах аренды снова отправился в бельгийский «Кортрейк». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Новое соглашение аренды будет действовать до конца сезона 2024/25. В прошлом сезоне 21-летний Мампасси провел за «Кортрейк» 30 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

Мампасси, бывший футболист юношеской сборной Украины, перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в декабре 2021 года, подписав пятилетний контракт. В чемпионате России защитник был заявлен как россиянин.

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Всего за «Локомотив» Мампасси провел 21 матча, не отметившись результативным действиями. Также он выступал в аренде за турецкий «Антальяспор».

В сезоне 2023/24 «Локомотив» занял в чемпионате России четвертое место.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва
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