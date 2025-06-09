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В ЦСКА заявили о разочаровании из-за ухода Николича

Гендиректор ЦСКА — о Николиче: мы разочарованы, но не имеем права грустить
Гендиректор клуба Роман Бабаев заявил, что ЦСКА рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с Марко Николичем и сейчас вынужден оперативно искать ему замену
Марко Николич
Марко Николич (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В ЦСКА не хотят лукавить и говорить, что были готовы к расставанию с главным тренером Марко Николичем, заявил гендиректор клуба Роман Бабаев. Его заявление опубликовала пресс-служба армейцев.

ЦСКА в понедельник объявил, что контракт Николича будет выкуплен и тренер покинет клуб. Греческие СМИ писали, что серб возглавит афинский АЕК.

Бабаев поблагодарил Николича за сезон, в котором ЦСКА выиграл бронзу РПЛ и Кубок России, и отметил, что тренер объединил всех игроков.

ЦСКА объявил об уходе Николича
Спорт
Марко Николич

«Мы разочарованы, и это действительно сложный эмоциональный момент, но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать», — заявил Бабаев.

Бабаев отметил, что ЦСКА рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с Николичем и теперь должен оперативно решить вопрос с его заменой.

В России Николич также был главным тренером «Локомотива» (с мая 2020 по октябрь 2021 года), выиграв с командой Кубок страны.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА Марко Николич
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