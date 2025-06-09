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Спорт ,  
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Николич отказался называть деньги причиной своего ухода из ЦСКА

Николич — об уходе из ЦСКА: вопрос не в деньгах и не в проблемах с трансферами
ЦСКА 9 июня объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. По словам сербского специалиста, это решение стало, возможно, самым сложным в его карьере
Марко Николич
Марко Николич (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Серб Марко Николич заявил, что причина его ухода с поста главного тренера ЦСКА не связана с деньгами или проблемами с трансферами. Московский клуб опубликовал обращение специалиста болельщикам после своего ухода из команды.

«Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе», — сказал Николич.

ЦСКА объявил об уходе Николича
Спорт
Марко Николич

По словам Николича, возможно, это решение стало самым сложным в его карьере. «Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать мое решение. Я звонил капитану команды и другим ребятам. Это прощание заставляет мой голос дрожать», — добавил Николич.

«Это прекрасная команда, от самого молодого футболиста до самого опытного, и не просто сильные футболисты, но и личности, прекрасные люди. И я уверен, что ребята продолжат выигрывать и радовать болельщиков», — отметил он.

ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера Николича 9 июня.

Серб возглавлял армейский клуб с лета прошлого года, его контракт был рассчитан еще на один сезон. Греческие и сербские СМИ сообщали, что Николич возглавит афинский АЕК.

В этом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял третье место.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК ЦСКА Марко Николич
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