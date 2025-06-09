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Спорт ,  
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Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге после «Ролан Гаррос»

Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP после «Ролан Гаррос»
Даниил Медведев остался 11-й ракеткой мира, несмотря на проигрыш в первом круге «Ролан Гаррос». Мирра Андреева после четвертьфинала сохранила шестую строчку в WTA
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев, вылетевший на старте «Ролан Гаррос» от Кэмерона Норри, остался на 11-м месте в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Андрей Рублев, дошедший до 1/8 финала (уступил Яннику Синнеру), сохранил 15-е место. Проигравший в третьем круге Томми Полу Карен Хачанов остался 24-м. Роман Сафиуллин, уступивший в первом раунде Фрэнсису Тиафо, опустился на две строчки — на 74-е место.

Победитель «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас (2-й) приблизился к первой ракетке мира Синнеру — их теперь разделяет 2030 очков.

Алькарас победил Синнера в финале «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2
Спорт
Карлос Алькарас

В топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) свои позиции после парижского турнира сохранили Мирра Андреева (6-я), Диана Шнайдер (12-я), Людмила Самсонова (18-я) и Анна Калинская (28-я).

Екатерина Александрова поднялась на одну строчку (стала 19-й), Вероника Кудерметова — на семь (39-я), Анастасия Потапова потеряла три места (40-я).

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Анна Сатдинова
теннис Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист) Карен Хачанов
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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