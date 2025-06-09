Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге после «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России Даниил Медведев, вылетевший на старте «Ролан Гаррос» от Кэмерона Норри, остался на 11-м месте в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Андрей Рублев, дошедший до 1/8 финала (уступил Яннику Синнеру), сохранил 15-е место. Проигравший в третьем круге Томми Полу Карен Хачанов остался 24-м. Роман Сафиуллин, уступивший в первом раунде Фрэнсису Тиафо, опустился на две строчки — на 74-е место.
Победитель «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас (2-й) приблизился к первой ракетке мира Синнеру — их теперь разделяет 2030 очков.
В топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) свои позиции после парижского турнира сохранили Мирра Андреева (6-я), Диана Шнайдер (12-я), Людмила Самсонова (18-я) и Анна Калинская (28-я).
Екатерина Александрова поднялась на одну строчку (стала 19-й), Вероника Кудерметова — на семь (39-я), Анастасия Потапова потеряла три места (40-я).
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