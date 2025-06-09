Лучший российский бомбардир РПЛ продлил контракт с «Локомотивом»

Новое соглашение с 20-летним Батраковым рассчитано до 2029 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 15 голов в 37 матчах за «Локомотив» и дважды отличился в пяти играх за сборную России

Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с 20-летним полузащитником Алексеем Батраковым, который в завершившемся сезоне стал третьим бомбардиром в РПЛ и первым по голам среди россиян (14).

Новый контракт Батракова рассчитан до 2029 года. Футболист является воспитанником «Локомотива».

В сезоне-2024/25 Батраков сыграл за «Локомотив» 37 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 15 голов и сделал десять результативных передач.

На счету полузащитника также пять матчей и два гола за сборную России, в которой он дебютировал в ноябре.

На июньском сборе национальной команды Батракова выпустили в стартовом составе на матч с Нигерией (1:1) 6 июня, а на игру с Белоруссией в Минске (10 июня) не взяли из-за микроповреждения.