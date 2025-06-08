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Спорт ,  
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Глушенков и Батраков не сыграют за сборную России против Белоруссии

РФС: Глушенков, Батраков и Осипенко не сыграют за сборную России в Минске
Карпин отпустил в расположение клубов Батракова, Глушенкова и Осипенко, вратарь Сафонов уедет в Париж 9 июня. На матч с Белоруссией в Минск отправились 23 игрока
Алексей Батраков
Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Алексей Батраков, Максим Осипенко и Максим Глушенков из-за микроповреждений не смогут принять участие в товарищеском матче против сборной Белоруссии, который пройдет 10 июня в Минске, сообщила пресс-служба РФС.

Вратарь Матвей Сафонов 9 июня вернется в расположение ПСЖ 9 июня.

Батраков, Осипенко, Глушенков и Сафонов в предыдущем матче сборной с Нигерией 6 июня (1:1) выходили в стартовом составе.

В Минск Валерий Карпин взял 23 игрока.

Матч с белорусами пройдет на минском Национальном футбольном стадионе (начало в 20:00 мск).

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Анна Сатдинова
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