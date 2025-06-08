Глушенков и Батраков не сыграют за сборную России против Белоруссии
Алексей Батраков, Максим Осипенко и Максим Глушенков из-за микроповреждений не смогут принять участие в товарищеском матче против сборной Белоруссии, который пройдет 10 июня в Минске, сообщила пресс-служба РФС.
Вратарь Матвей Сафонов 9 июня вернется в расположение ПСЖ 9 июня.
Батраков, Осипенко, Глушенков и Сафонов в предыдущем матче сборной с Нигерией 6 июня (1:1) выходили в стартовом составе.
В Минск Валерий Карпин взял 23 игрока.
Матч с белорусами пройдет на минском Национальном футбольном стадионе (начало в 20:00 мск).
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