РФС: Глушенков, Батраков и Осипенко не сыграют за сборную России в Минске

Глушенков и Батраков не сыграют за сборную России против Белоруссии

Карпин отпустил в расположение клубов Батракова, Глушенкова и Осипенко, вратарь Сафонов уедет в Париж 9 июня. На матч с Белоруссией в Минск отправились 23 игрока

Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Алексей Батраков, Максим Осипенко и Максим Глушенков из-за микроповреждений не смогут принять участие в товарищеском матче против сборной Белоруссии, который пройдет 10 июня в Минске, сообщила пресс-служба РФС.

Вратарь Матвей Сафонов 9 июня вернется в расположение ПСЖ 9 июня.

Батраков, Осипенко, Глушенков и Сафонов в предыдущем матче сборной с Нигерией 6 июня (1:1) выходили в стартовом составе.

В Минск Валерий Карпин взял 23 игрока.

Матч с белорусами пройдет на минском Национальном футбольном стадионе (начало в 20:00 мск).