Мбаппе принес Франции победу над Германией в матче за бронзу Лиги наций
Сборная Франции победила команду Германии в матче за третье место в Лиге наций УЕФА.
Встреча прошла в Штутгарте (Германия) и завершилась со счетом 2:0.
Счет открыл Килиан Мбаппе (45-я минута). Еще один мяч с передачи Мбаппе на 84-й минуте забил Майкл Олисе.
В первом тайме словацкий арбитр Иван Кружляк поставил пенальти в ворота французов, но после вмешательства VAR изменил решение и показал предупреждение игроку сборной Германии Кариму Адейеми.
В начале второго тайма VAR отменила гол Дениза Ундава из-за фола Никласа Фюллькруга.
В финале Лиги наций позднее в воскресенье сыграют сборные Испании и Португалии (начало в 22:00 мск).
Мбаппе забил 50-й гол за сборную — ему остался еще один мяч, чтобы догнать Тьерри Анри и семь — чтобы повторить рекорд лучшего бомбардира сборной Оливье Жиру (57).
Французы побеждали в Лиге наций в 2021 году, немцы впервые попали в топ-4. Сборная Германии в последний раз обыгрывала французов на официальном турнире еще на чемпионате мира 2014 года.
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