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Спорт ,  
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Мбаппе принес Франции победу над Германией в матче за бронзу Лиги наций

Гол Мбаппе принес Франции победу над Германией в матче за бронзу Лиги наций
Матч завершился со счетом 2:0 — у Мбаппе гол и результативная передача на Олисе. VAR отменила назначенный пенальти в ворота французов и гол Ундава
Килиан Мбаппе (в центре)
Килиан Мбаппе (в центре) (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Сборная Франции победила команду Германии в матче за третье место в Лиге наций УЕФА.

Встреча прошла в Штутгарте (Германия) и завершилась со счетом 2:0.

Счет открыл Килиан Мбаппе (45-я минута). Еще один мяч с передачи Мбаппе на 84-й минуте забил Майкл Олисе.

В первом тайме словацкий арбитр Иван Кружляк поставил пенальти в ворота французов, но после вмешательства VAR изменил решение и показал предупреждение игроку сборной Германии Кариму Адейеми.

В начале второго тайма VAR отменила гол Дениза Ундава из-за фола Никласа Фюллькруга.

В финале Лиги наций позднее в воскресенье сыграют сборные Испании и Португалии (начало в 22:00 мск).

Сборные Испании и Португалии сыграют в финале Лиги наций УЕФА
Спорт
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Мбаппе забил 50-й гол за сборную — ему остался еще один мяч, чтобы догнать Тьерри Анри и семь — чтобы повторить рекорд лучшего бомбардира сборной Оливье Жиру (57).

Французы побеждали в Лиге наций в 2021 году, немцы впервые попали в топ-4. Сборная Германии в последний раз обыгрывала французов на официальном турнире еще на чемпионате мира 2014 года.

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Анна Сатдинова
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Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
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