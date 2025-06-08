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Спорт ,  
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ЦСКА анонсировал заявление по Николичу на фоне сообщений об уходе тренера

Брейдо: ЦСКА и Марко Николич готовят совместное заявление
Ранее греческие и сербские издания сообщили, что Николич уйдет из ЦСКА в АЕК. Глава пресс-службы ЦСКА Брейдо заявил, что у тренера хорошие отношения с руководством клуба и они готовят совместное заявление
Марко Николич
Марко Николич (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

ЦСКА и главный тренер Марко Николич готовят совместное заявление на фоне сообщений о переходе серба в АЕК, заявил в телеграм-канале директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее греческая Gazzetta и сербский Mozzart Sport сообщали о договоренности Николича с афинским АЕК. «Спорт-Экспресс» писал, что серб требовал у ЦСКА уволить заместителя гендиректора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.

«Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт», — написал Брейдо, а также отметил, что у Николича «прекрасные отношения» с высшим руководством клуба и «ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло».

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Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт серба действует до лета 2026‑го. В этом сезоне серб привел армейцев к победе в Кубке России.

Ранее Николич также был главным тренером «Локомотива» (с мая 2020-го по октябрь 2021 года), выиграв с командой Кубок страны.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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