ЦСКА анонсировал заявление по Николичу на фоне сообщений об уходе тренера
ЦСКА и главный тренер Марко Николич готовят совместное заявление на фоне сообщений о переходе серба в АЕК, заявил в телеграм-канале директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
Ранее греческая Gazzetta и сербский Mozzart Sport сообщали о договоренности Николича с афинским АЕК. «Спорт-Экспресс» писал, что серб требовал у ЦСКА уволить заместителя гендиректора по спортивным вопросам Евгения Шевелева.
«Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт», — написал Брейдо, а также отметил, что у Николича «прекрасные отношения» с высшим руководством клуба и «ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло».
Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт серба действует до лета 2026‑го. В этом сезоне серб привел армейцев к победе в Кубке России.
Ранее Николич также был главным тренером «Локомотива» (с мая 2020-го по октябрь 2021 года), выиграв с командой Кубок страны.
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