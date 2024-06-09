Алькарас в пяти сетах победил Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Карлос Алькарас в третий раз в карьере выиграл турнир «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос» Александра Зверева из Германии.
Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 19 минут.
Зверев сделал восемь эйсов против трех у Алькараса, оба допустили по шесть двойных ошибок, но немецкий теннисист реализовал только 6 из 23 брейк-пойнтов, а испанец — 9 из 16.
Счет личных встреч теннисистов стал равным — 5-5.
Алькарас, победивший в 2022 году на US Open, а в 2023-м — на Уимблдоне, впервые играл в финале парижского «мэйджора». В 21 год он стал самым молодым игроком, победившим на турнирах «Большого шлема» на всех трех покрытиях (хард, трава, грунт). В 22 года это удалось Рафаэлю Надалю, а всего такое достижение на счету семи игроков в истории.
Зверев до финала отыграл 19 часов 27 минут — это самое большое время на пути к финалу с 1991 года, когда стали подсчитывать продолжительность матчей.
Впервые с 2016 года, когда турнир выиграл Новак Джокович, у «Ролан Гаррос» новый чемпион.
Алькарас стал седьмым испанцем, выигравшим «Ролан Гаррос». Рекордсменом по победам на турнире является Надаль (14).
За победу на «Ролан Гаррос» Алькарас получит €2,4 млн призовых, Зверев — в два раза меньше.
В новой версии рейтинга ATP Зверев останется четвертой ракеткой мира, Алькарас будет второй.
Рейтинг возглавит итальянец Янник Синнер, который проиграл Алькарасу в полуфинале.
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