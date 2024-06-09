Гауфф и Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Американка и чешка в финале победили итальянок Паолини и Эррани в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:3

Кори Гауфф и Катерина Синякова (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Американка Кори Гауфф и чешка Катерина Синякова обыграли итальянок Джасмин Паолини и Сару Эррани в финале парного разряда «Ролан Гаррос» в Париже.

Матч продолжался 1 час 50 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Паолини накануне проиграла финал одиночного разряда польке Иге Свёнтек.

Гауфф, которая в понедельник станет второй ракеткой мира, впервые выиграла турнир «Большого шлема» в парах. Ранее она доходила до финалов «Ролан Гаррос» (2022) и US Open (2021), который выиграла в одиночном разряде в прошлом году.

У Синяковой уже восьмой титул «Большого шлема» в парах, в том числе третий на «Ролан Гаррос». Она также является чемпионкой Игр в Токио в парном разряде (с Барборой Крейчиковой).

Эррани пять раз побеждала в парном разряде на соревнованиях «Большого шлема», а в 2012 году доходила в Париже до финала в одиночном.

Гауфф и Синякова за победу заработали €590 тыс. (на двоих), итальянки — €295 тыс.