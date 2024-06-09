Матч Второй лиги в Курске прервали из-за ракетной опасности
Матч Второй лиги (третий дивизион) в Курске между местным «Авангардом» и омским «Иртышом» был прерван на 72-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.
Болельщиков попросили покинуть стадион «Трудовые резервы» и проследовать в ближайшие укрытия, расположенные в подземном парке торгового центра и в «Пятерочке».
Команды увели в подтрибунные помещения.
В воскресенье в Курске, согласно информации в телеграм-канале областного МЧС, ракетная опасность была объявлена в 14:17 (отменили через полчаса) и в 16:37 мск (отменили в 17:22 мск).
«Авангард» занимает третье место в дивизионе «Серебро», «Иртыш» — четвертое, их разделяет одно очко. В заключительной встрече весенней части сезона они борются за выход в дивизион «Золото».
Матч был приостановлен при счете 1:1.
Пресс-служба курской команды сообщила, что встречу доиграют без зрителей.
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