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Матч Второй лиги в Курске прервали из-за ракетной опасности

Матч Второй лиги в Курске «Авангард» — «Иртыш» прервали из-за ракетной опасности
Встречу «Авангарда» и «Иртыша» прервали на 72-й минуте, ее доиграют позднее без зрителей. Болельщиков попросили покинуть стадион и пойти в укрытия
Фото: Страница ФК «Авангард» в Vk
Фото: Страница ФК «Авангард» в Vk

Матч Второй лиги (третий дивизион) в Курске между местным «Авангардом» и омским «Иртышом» был прерван на 72-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.

Болельщиков попросили покинуть стадион «Трудовые резервы» и проследовать в ближайшие укрытия, расположенные в подземном парке торгового центра и в «Пятерочке».

Команды увели в подтрибунные помещения.

В воскресенье в Курске, согласно информации в телеграм-канале областного МЧС, ракетная опасность была объявлена в 14:17 (отменили через полчаса) и в 16:37 мск (отменили в 17:22 мск).

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«Авангард» занимает третье место в дивизионе «Серебро», «Иртыш» — четвертое, их разделяет одно очко. В заключительной встрече весенней части сезона они борются за выход в дивизион «Золото».

Матч был приостановлен при счете 1:1.

Пресс-служба курской команды сообщила, что встречу доиграют без зрителей.

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Анна Сатдинова
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