Мэнни Пакьяо выйдет на ринг впервые с 2021 года
Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях 45-летний Мэнни Пакьяо проведет выставочный бой против чемпиона Rizin Тихиро Судзуки, после чего надеется провести титульный поединок за пояс WBC. Об этом сообщает ESPN.
Бой с Судзуки пройдет 28 июля в Сайтаме, соперники проведут три раунда по три минуты в весовой категории до 68 кг.
Глава промоутерской компании Пакьяо Шон Гиббонс заявил, что осенью филиппинец рассчитывает провести в Лас-Вегасе бой с Марио Барриосом за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Я хочу творить историю», — сказал Пакьяо.
Пакьяо за свою карьеру одержал 62 победы и потерпел восемь поражений. Осенью 2021 года он объявил об уходе из бокса, однако в этом году пытался попасть на Олимпиаду в Париже, но МОК ему отказал.
Американцу Барриосу 29 лет, в мае он защитил временный пояс WBC, всего на его счету 29 побед и два поражения на профессиональном ринге.
«Мэнни Пакьяо — будущий член Зала славы, легенда и тот, на кого я равнялся, когда рос. Разделить с ним ринг было бы честью и мечтой, ставшей реальностью», — сказал Барриос.
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