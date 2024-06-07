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Зверев и Алькарас сыграют в финале «Ролан Гаррос»

Александр Зверев и Карлос Алькарас сыграют в финале «Ролан Гаррос»
Представитель Германии в полуфинальном матче победил норвежца Каспера Рууда. Зверев впервые в карьере дошел до решающего матча на «Ролан Гаррос»
Александр Зверев
Александр Зверев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Представитель Германии Александр Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала 27-летний Зверев, посеянный на турнире под четвертым номером, победил 25-летнего норвежца Каспера Рууда, седьмую ракетку мира, со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

В решающем матче соперником Зверева станет испанец Карлос Алькарас (третий номер рейтинга ATP), победивший итальянца Янника Синнера.

Алькарас впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос»
Спорт
Карлос Алькарас

В личных встречах у Зверева и Алькараса счет 5-4 в пользу представителя Германии.

Зверев четвертый год подряд играл в полуфинале «Ролан Гаррос», но впервые вышел в финал. На его счету 22 титула ATP, сейчас он занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Рууд последние два года доходил на «Ролан Гаррос» до финала, но оба раза уступал — Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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теннис Ролан Гаррос Александр Зверев Каспер Рууд
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