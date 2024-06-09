Marca узнала о планах «Реала» купить лучшего игрока чемпионата Германии

Marca: «Реал» собирается через год купить Вирца у «Байера»

Газета узнала, что Флориан Вирц договорился провести еще один сезон за «Байер», а потом перейти в «Реал». Леверкузенский клуб ранее заявил, что планирует получить за футболиста, признанного лучшим в бундеслиге, €150 млн

Флориан Вирц (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц стал целью мадридского «Реала» на лето 2025 года, пишет Marca.

По данным издания, 21-летний футболист договорился с «Байером», что отыграет за него еще один сезон, а с «Реалом» — о переходе в 2025-м.

При этом контракт футболиста с леверкузенским клубом рассчитан до лета 2027 года, а в «Байере» в апреле заявили, что хотят получить за игрока не меньше €150 млн.

Вирц был признан лучшим игроком бундеслиги в минувшем сезоне, он выиграл с «Байером» чемпионат и Кубок Германии.

В сборной Германии полузащитник провел 18 матчей и забил один гол.

Вирц вошел в состав сборной на Евро-2024, который стартует 14 июня.