Marca узнала о планах «Реала» купить лучшего игрока чемпионата Германии
Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц стал целью мадридского «Реала» на лето 2025 года, пишет Marca.
По данным издания, 21-летний футболист договорился с «Байером», что отыграет за него еще один сезон, а с «Реалом» — о переходе в 2025-м.
При этом контракт футболиста с леверкузенским клубом рассчитан до лета 2027 года, а в «Байере» в апреле заявили, что хотят получить за игрока не меньше €150 млн.
Вирц был признан лучшим игроком бундеслиги в минувшем сезоне, он выиграл с «Байером» чемпионат и Кубок Германии.
В сборной Германии полузащитник провел 18 матчей и забил один гол.
Вирц вошел в состав сборной на Евро-2024, который стартует 14 июня.
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