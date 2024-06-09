Будущий игрок «Реала» Эндрик повторил достижение Пеле в сборной Бразилии

Бразильцы победили мексиканцев со счетом 3:2. Победный гол забил 17-летний Эндрик, который отличился за сборную в третьем матче подряд. Ранее такую результативность до 18 лет в сборной Бразилии показывал только Пеле

Эндрик (в центре) (Фото: Tim Warner / Getty Images)

Нападающий «Палмейрас» Эндрик принес сборной Бразилии победу в товарищеском матче с мексиканцами, став вторым в истории национальной команды футболистом, который забил в трех матчах подряд до 18-летия.

Бразильцы победили мексиканцев со счетом 3:2 в матче, который прошел в городе Колледж-Стейшен в Техасе (США).

17-летний Эндрик отличился на 96-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора.

Видео: Fox Soccer

Эндрик в июле, после достижения 18-летия, станет игроком мадридского «Реала».

Гол в ворота Мексики стал для Эндрика третьим в трех матчах за сборную подряд: в марте он забил Англии (1:0) и Испании (3:3, а всего провел пять встреч за основную сборную.

В сборной Бразилии ранее только Пеле удавалось забить в трех матчах подряд в возрасте младше 18 лет. Впервые он забил три мяча в двух товарищеских матчах с аргентинцами и встрече со сборной Парагвая. А позднее на чемпионате мира 1958 года отличился в четвертьфинале, полуфинале и финале.

Пеле умер в возрасте 82 лет в декабре 2022 года.

Сборная Бразилии примет участие в Кубке Америки, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Бразильцы сыграют в одной группе с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой.