Уроженец Дагестана Имавов победил американца в главном бою турнира UFC
Родившийся в Дагестане французский боец Нассурдин Имавов одержал победу техническим нокаутом над американцем Джаредом Каннонье в главном поединке турнира UFC в Луисвилле (штат Кентукки, США).
Поединок в среднем весе (до 84 кг) завершился в четвертом раунде.
Судья остановил бой на второй минуте раунда, когда американец после серии ударов Имавова еще был в сознании и на ногах, однако болельщики посчитали, что он поторопился, и выразили недовольство.
Имавов после боя заявил, что готов был продолжать поединок, если бы рефери позволил, но при этом считает, что решение судьи было правильным, пишет MMA Fighting.
Имавов одержал 14-ю победу в ММА при четырех поражениях (еще один бой был признан несостоявшимся).
Каннонье потерпел седьмое поражение при 17 победах.
Имавов родился в Хасавюрте, в юности переехал во Францию и представляет эту страну. Выступает в UFC с 2020 года, одержал в промоушене шесть побед, два боя проиграл. В рейтинге UFC занимает седьмое место.
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