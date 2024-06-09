Уроженец Дагестана Имавов победил американца в главном бою турнира UFC

Судья остановил бой в четвертом раунде, когда Каннонье еще был на ногах и в сознании после серии ударов Имавова, что вызвало недовольство болельщиков. Имавов одержал 14-ю победу в ММА

Нассурдин Имавов (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Родившийся в Дагестане французский боец Нассурдин Имавов одержал победу техническим нокаутом над американцем Джаредом Каннонье в главном поединке турнира UFC в Луисвилле (штат Кентукки, США).

Поединок в среднем весе (до 84 кг) завершился в четвертом раунде.

Судья остановил бой на второй минуте раунда, когда американец после серии ударов Имавова еще был в сознании и на ногах, однако болельщики посчитали, что он поторопился, и выразили недовольство.

Имавов после боя заявил, что готов был продолжать поединок, если бы рефери позволил, но при этом считает, что решение судьи было правильным, пишет MMA Fighting.

Имавов одержал 14-ю победу в ММА при четырех поражениях (еще один бой был признан несостоявшимся).

Каннонье потерпел седьмое поражение при 17 победах.

Имавов родился в Хасавюрте, в юности переехал во Францию и представляет эту страну. Выступает в UFC с 2020 года, одержал в промоушене шесть побед, два боя проиграл. В рейтинге UFC занимает седьмое место.