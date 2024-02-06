 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Чехии закрыли стадион ЧМ по биатлону за два дня до старта турнира

В Чехии закрыли стадион чемпионата мира по биатлону за два дня до старта турнира
В Нове-Место прошел сильный дождь с ветром и организаторы чемпионата мира приняли решение закрыть стадион для посещения и тренировок, чтобы получше подготовить трассу к старту турнира 7 февраля
Фото: Stanko Gruden / Agence Zoom / Getty Images
Фото: Stanko Gruden / Agence Zoom / Getty Images

Стадион в чешcком Нове-Место, где вскоре стартует чемпионат мира по биатлону, временно закрыт из-за непогоды. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Решение об этом было принято 5 февраля, когда прошел сильный дождь с ветром. Организаторы соревнований закрыли объект для посещения и запретили тренировки. NRK отмечает, что на трассе можно увидеть грязный снег и упавшие баннеры, при этом ситуация осложняется плюсовой температурой.

Организаторы чемпионата мира не ожидают переноса старта турнира, но им нужно время, чтобы подготовить трассы.

Чемпионат мира в Нове-Место стартует 7 февраля. Первой гонкой заявлена смешанная эстафета.

Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Чехия
Материалы по теме
Биатлонист Бабиков выиграл большой масс-старт на Кубке России в Ижевске
Спорт
Швейцарская биатлонистка впервые за 11 лет выиграла гонку Кубка мира
Спорт
Биатлонист Поршнев объяснил глупостью слова о завершении карьеры в 27 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 05 фев, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 05 фев, 17:24
Рядом с Красной площадью загорелась бывшая усадьба князей Общество, 12:36
Пикапы поплыли по дороге: последствия шторма в Калифорнии Общество, 12:35
На пиротехнической фабрике в Индии произошел мощный взрыв. Видео Общество, 12:34
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры Политика, 12:33
Володин назвал недопустимым рост цен на жилье из-за льготной ипотеки Недвижимость, 12:31
Вес к весне: как быстро вырастить мышцы Pro, 12:30
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 12:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Токаев назначил генерала антикоррупционной службы новым премьером Политика, 12:27
В Чехии закрыли стадион ЧМ по биатлону за два дня до старта турнира Спорт, 12:24
В Саранске вытащили заехавший в сугроб самолет Общество, 12:22
Альфа-Банк спрогнозировал курс доллара по ₽100 на конец 2024 года Инвестиции, 12:22
Москву накроет быстрый циклон со снегопадом, порывистым ветром и метелью Общество, 12:06
Дорогая таможня и высокие налоги: главные инсайты работы в Узбекистане Pro, 12:03
Задачи и этапы проведения первой Всероссийской премии «Парки России» РБК Компании, 12:00