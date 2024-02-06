В Чехии закрыли стадион чемпионата мира по биатлону за два дня до старта турнира

В Чехии закрыли стадион ЧМ по биатлону за два дня до старта турнира

В Нове-Место прошел сильный дождь с ветром и организаторы чемпионата мира приняли решение закрыть стадион для посещения и тренировок, чтобы получше подготовить трассу к старту турнира 7 февраля

Фото: Stanko Gruden / Agence Zoom / Getty Images

Стадион в чешcком Нове-Место, где вскоре стартует чемпионат мира по биатлону, временно закрыт из-за непогоды. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Решение об этом было принято 5 февраля, когда прошел сильный дождь с ветром. Организаторы соревнований закрыли объект для посещения и запретили тренировки. NRK отмечает, что на трассе можно увидеть грязный снег и упавшие баннеры, при этом ситуация осложняется плюсовой температурой.

Организаторы чемпионата мира не ожидают переноса старта турнира, но им нужно время, чтобы подготовить трассы.

Чемпионат мира в Нове-Место стартует 7 февраля. Первой гонкой заявлена смешанная эстафета.

Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).