Миранчук помог «Аталанте» впервые в истории выйти в полуфинал еврокубка
Итальянская «Аталанта» проиграла английскому «Ливерпулю» в ответном домашнем матче Лиги Европы со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч (3:1) вышла в полуфинал турнира.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отыграл почти 80 минут. В первом тайме он отдал тонкую передачу на Тёна Копмейнерса, который забил гол. Однако мяч был отменен из-за офсайда.
Соперником итальянского клуба станет победитель пары «Бенфика» — «Марсель».
«Аталанта» вышла в полуфинал еврокубка впервые в своей истории. До этого лучшим результатом клуба был четвертьфинал Лиги чемпионов в 2020 году.
В еще одном матче 1/4 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Милан» со счетом 2:1 и с общим счетом 3:1 вышла в полуфинал соревнований, где встретится с леверкузенским «Байером».
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