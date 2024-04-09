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Медведева назвала главные открытия сезона в российском фигурном катании

Медведева: Петросян и Гуменник — открытия сезона в российском фигурном катании
Двукратная чемпионка мира отметила Аделию Петросян и Петра Гуменника
Евгения Медведева
Евгения Медведева (Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press)

Аделия Петросян и Петр Гуменник являются главным открытием нынешнего сезона в российском фигурном катании. Такое мнение журналистам высказала двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева.

«Женское [открытие сезона] — Аделия Петросян. Пары не меняются который год, они чередуются. Из мальчиков — нравится, как стал кататься Петя Гуменник, это открытие для меня в сезоне», — цитирует Медведеву ТАСС.

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16-летняя Петросян, ученица Этери Тутберидзе, в нынешнем сезоне победила на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, выиграла два этапа Гран-при России, стала второй на чемпионате страны по прыжкам.

Гуменнику 21 год, он является победителем серии Гран-при России, двукратным призером чемпионатов России. На последнем чемпионате страны он был третьим, уступив Евгению Семененко и Владиславу Дикиджи.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Евгения Медведева Аделия Петросян Петр Гуменник
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