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«Рома» впервые за два года победила «Лацио» в римском дерби

«Рома» впервые за два года победила «Лацио» в римском дерби
Встреча завершилась со счетом 1:0, автором единственного гола стал Джанлука Манчини
Джанлука Манчини
Джанлука Манчини (Фото: Alberto Lingria / Reuters)

Футболисты «Ромы» обыграли «Лацио» со счетом 1:0 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол забил Джанлука Манчини на 42-й минуте.

«Рома» победила в римском дерби впервые с марта 2022 года, тогда она обыграла «Лацио» со счетом 3:0.

После того, как Даниэле Де Росси сменил в январе Жозе Моуринью на посту главного тренера, «Рома» проиграла в чемпионате Италии лишь раз — два месяца назад «Интеру» (2:4).

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«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 55 очков. «Лацио» расположился на седьмой строчке (46).

В следующем туре «Рома» 14 апреля в гостях сыграет с «Удинезе», «Лацио» двумя днями ранее примет «Салернитану».

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Футбол ФК Рома Лацио
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