Джокович разгромил Сафиуллина на «Мастерс» в Монте-Карло со счетом 6:1, 6:2

Джокович отдал россиянину только три гейма на «Мастерс» в Монте-Карло

Первая ракетка мира во втором круге победил Романа Сафиуллина со счетом 6:1, 6:2

Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во втором круге 26-летний россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке мира, со счетом 1:6, 2:6.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Артюр Фис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Сафиуллин сейчас занимает 41-е место в рейтинге ATP (четвертый из россиян). Он побеждал на юниорском Australian Open в 2015 году. В Монте-Карло Сафиуллин впервые прошел дальше первого круга.

Джокович дважды выигрывал в Монте-Карло, последний раз — в 2015 году. В 2023-м титул завоевал россиянин Андрей Рублев.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.