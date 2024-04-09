 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Джокович отдал россиянину только три гейма на «Мастерс» в Монте-Карло

Джокович разгромил Сафиуллина на «Мастерс» в Монте-Карло со счетом 6:1, 6:2
Первая ракетка мира во втором круге победил Романа Сафиуллина со счетом 6:1, 6:2
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во втором круге 26-летний россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке мира, со счетом 1:6, 2:6.

Следующим соперником Джоковича станет победитель пары Артюр Фис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории
Спорт
Новак Джокович

Сафиуллин сейчас занимает 41-е место в рейтинге ATP (четвертый из россиян). Он побеждал на юниорском Australian Open в 2015 году. В Монте-Карло Сафиуллин впервые прошел дальше первого круга.

Джокович дважды выигрывал в Монте-Карло, последний раз — в 2015 году. В 2023-м титул завоевал россиянин Андрей Рублев.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Новак Джокович Роман Сафиуллин
Материалы по теме
Новак Джокович расстался с тренером, с которым работал с 2018 года
Спорт
Джокович объяснил свое решение сняться с «Мастерса» в Майами
Спорт
Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке мира на «Мастерсе»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 17:05
Итальянцы представили проект плавучего музея в стиле футуризм Недвижимость, 18:49
Умер дрессировщик Андрей Клыков, снявшийся в «Улицах разбитых фонарей» Общество, 18:47
В СИЗО Белгорода совершил суицид помогавший украинским беженцам волонтер Общество, 18:45
Bloomberg: доллар может сравняться с евро из-за политики ФРС и ЕЦБ Инвестиции, 18:44
На главреда «Устюжаночки» пожаловались в МВД из-за фото в желтой куртке Политика, 18:41
Глава судебного департамента при Верховном суде подал в отставку Политика, 18:41
Джокович отдал россиянину только три гейма на «Мастерс» в Монте-Карло Спорт, 18:32
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Власти Башкирии опровергли информацию о девочке с именем Кирилл Общество, 18:19
В Вязьме начали менять железнодорожный путь после обрушения моста Общество, 18:18
Минфин США запросил больше контроля над иностранными криптобиржами Крипто, 18:13
Патрушев рассказал о готовых рекомендациях по противодействию НАТО Политика, 18:07
Вучич во Франции заявил о прогрессе в сделке по истребителям Rafale Политика, 18:02
В Wildberries ответили на предупреждение ФАС Бизнес, 17:58
Боррель рассказал о срочной просьбе Кулебы к ЕС Политика, 17:54