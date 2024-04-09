 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российскую команду сняли с мейджора по Dota 2 из-за визовых проблем

Российскую команду 1win сняли с мейджора по Dota 2 из-за проблем с визами
Команда 1win не сможет выступить на турнире ESL One в Бирмингеме (Великобритания), который стартует 22 апреля
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Российскую киберспортивную команду 1win отстранили от участия в турнире по Dota 2 ESL One в Бирмингеме из-за визовых проблем. Об этом сообщается в соцсети Х турнира.

«Несмотря на продление дедлайна для всех команд до 12:00 CEST (13:00 мск) вчерашнего дня, команда 1win не смогла собрать состав на ESL One Birmingham 2024 из-за визовых проблем. Команда, занявшая третье место на отборе для Восточной Европы (Virtus.pro), не сможет прилететь по аналогичной причине. Следующая приглашенная команда OG, ставшая второй в западноевропейском отборе, уже подтвердила свою возможность прибыть в Великобританию», — сообщили в пресс-службе турнира.

Российскую команду сняли с мейджора по CS2 в Дании из-за проблем с визами
Спорт
Фото:Leon Neal / Getty Images

Однако тренер 1win Тимур Кулмухамбетов (Ahilles) сообщил в телеграм-канале, что визы у команды есть. «Ждите анонса и полную историю от нас. Маленький спойлер. У всего нашего коллектива есть сейчас на руках готовые визы и паспорта для поездки в Англию на турнир», — написал Кулмухамбетов.

Турнир ESL One в Бирмингеме стартует 22 апреля, призовой фонд — $1 млн. В нем выступят две российские команды — BB Team и Team Spirit.

В марте из-за проблем с визами российскую команду 9Pandas сняли с мейджора по CS2 в Дании.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
киберспорт Великобритания
Материалы по теме
Путину рассказали о Dota 2
Технологии и медиа
Киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира из-за россиян
Спорт
VK Play займется развитием крупнейшей киберспортивной арены России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Мэр Орска сообщил о пройденном пике паводка в городе Общество, 14:15
Эксперты объяснили вторую за месяц отмену пуска ракеты перед стартом Технологии и медиа, 14:13
ЦБ допустил продолжение роста прибыли банков Финансы, 14:12
Путин ответил на просьбу главы Башкирии о поддержке на выборах Политика, 14:07
Ефимов сообщил о льготах двум инвесторам на аренду земли под технопарки Город, 14:05
Прокуратура не выявила завышения цен на продукты и воду в Оренбуржье Общество, 14:00
Российскую команду сняли с мейджора по Dota 2 из-за визовых проблем Спорт, 13:59
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Глава ФСБ рассказал об использовании Украиной террористов для терактов Политика, 13:57
Если бизнес не индексирует зарплаты, это делает суд. Как защититься Pro, 13:53
Торги акциями L’Occitane остановили на фоне новости о плане ухода с биржи Инвестиции, 13:40
Обвинение запросило 24 года колонии для бывшего главы Merlion Общество, 13:38
16–17 мая обсудят экологическую безопасность в химико-лесном комплексе Пресс-релиз, 13:35
Карякин рассказал о желании, чтобы все россияне отказались от Олимпиады Спорт, 13:32
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку у реки в Хабаровском крае Общество, 13:29