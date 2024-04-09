Российскую команду сняли с мейджора по Dota 2 из-за визовых проблем

Российскую команду 1win сняли с мейджора по Dota 2 из-за проблем с визами

Команда 1win не сможет выступить на турнире ESL One в Бирмингеме (Великобритания), который стартует 22 апреля

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Российскую киберспортивную команду 1win отстранили от участия в турнире по Dota 2 ESL One в Бирмингеме из-за визовых проблем. Об этом сообщается в соцсети Х турнира.

«Несмотря на продление дедлайна для всех команд до 12:00 CEST (13:00 мск) вчерашнего дня, команда 1win не смогла собрать состав на ESL One Birmingham 2024 из-за визовых проблем. Команда, занявшая третье место на отборе для Восточной Европы (Virtus.pro), не сможет прилететь по аналогичной причине. Следующая приглашенная команда OG, ставшая второй в западноевропейском отборе, уже подтвердила свою возможность прибыть в Великобританию», — сообщили в пресс-службе турнира.

Однако тренер 1win Тимур Кулмухамбетов (Ahilles) сообщил в телеграм-канале, что визы у команды есть. «Ждите анонса и полную историю от нас. Маленький спойлер. У всего нашего коллектива есть сейчас на руках готовые визы и паспорта для поездки в Англию на турнир», — написал Кулмухамбетов.

Турнир ESL One в Бирмингеме стартует 22 апреля, призовой фонд — $1 млн. В нем выступят две российские команды — BB Team и Team Spirit.

В марте из-за проблем с визами российскую команду 9Pandas сняли с мейджора по CS2 в Дании.