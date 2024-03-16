Российскую команду 9Pandas сняли с мейджора по CS2 из-за проблем с визами

Российскую команду сняли с мейджора по CS2 в Дании из-за проблем с визами

9Pandas отстранили от турнира PGL Major Copenhagen из-за того, что не все игроки успели вовремя получить визы и к началу турнира команда смогла собрать только трех участников

Фото: Leon Neal / Getty Images

Российскую киберспортивную команду 9Pandas отстранили от участия в турнире по Counter-Strike 2 категории Major в Копенгагене. Об этом сообщается в соцсети Х турнирного оператора PGL.

«Все команды PGL CS2 Major Copenhagen 2024 должны были быть в Дании к 14 марта. Несмотря на несколько отсрочек, 9Pandas смогла сегодня выставить только трех игроков», — говорится в сообщении.

9Pandas заменила шведская команда GamerLegion.

Игрок 9Pandas Денис Костин (seized) сообщил в своем телеграм-канале, что не все смогли вовремя получить визы. «Самый мем в том, что пришло подтверждение от консула, что визы были поставлены 14 марта, мы просто не смогли забрать паспорта. Вы не представляете, сколько и какие усилия мы приложили для этого, сколько ночей без сна мы провели последние дни», — написал Костин.

Турнир в столице Дании пройдет с 17 по 31 марта. Призовой фонд составляет $1,25 млн.

На этом Major выступят две российские команды — Virtus.Pro и «Амкал».