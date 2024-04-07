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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Федерация тенниса ответила на сравнение игроков с бомжами и иноагентами

ФТР осудила сравнение решивших ехать на Олимпиаду игроков с бомжами
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ранее Станислав Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов». За них заступились Олег Матыцин и Дмитрий Песков, а в федерации заявили, что некоторые высказывания затрагивают человеческое достоинство игроков
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Elsa / Getty Images)

Федерация тенниса России (ФТР) выступила в поддержку спортсменов, которые готовы выступить на Олимпиаде в Париже даже в нейтральном статусе, и отметила, что в теннисе смогли максимально оградить игроков от проблем, связанных с обстановкой в мире.

В ФТР считают, что в спорте сложилась неоднозначная ситуация, «в которой легко потерять ориентиры, начать искать крайних». «К сожалению, высказывания некоторых участников этих обсуждений переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов», — отметили в организации.

В конце марта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей», а президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 5 апреля назвал теннисистов «командой иноагентов».

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что обличительная риторика в адрес спортсменов недопустима, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что готовые выступить на Олимпиаде спортсмены «должны это сделать».

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Дмитрий Песков

Международная федерация (ITF) в начале марта допустила россиян на Игры в Париже. Даниил Медведев и Андрей Рублев выразили готовность сыграть на Олимпиаде, а Дарья Касаткина после слов Винер назвала себя «бомжом».

Большинство участников теннисного турнира Олимпиады в одиночных разрядах (по 56 у мужчин и женщин) определится на основании рейтингов WTA и ATP, которые будут опубликованы 10 июня.

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Теги
Анна Сатдинова
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