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Глава УЕФА в ответ на критику напомнил о закупках Европой газа у России

Глава УЕФА Чеферин в ответ на критику напомнил о закупках Европой газа у России
Александер Чеферин заявил, что политики не могут указывать УЕФА, какие сборные должны участвовать в турнирах. По его словам, призывы отстранить Белоруссию — «это популизм и не более того»
Александер Чеферин
Александер Чеферин (Фото: David Ramos / Getty Images)

Политики не могут указывать Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), какие сборные отстранять от участия в международных соревнованиях, заявил в интервью infoLibre президент УЕФА Александер Чеферин.

Сборные России после начала специальной военной операции отстранены от соревнований под эгидой УЕФА, а национальным командам Белоруссии разрешено принимать участие в турнирах, но они должны проводить свои домашние игры за пределами страны.

«Прежде всего, ни один политик не может указывать нам, что делать, и мы не будем слушать ни одного политика. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты и запреты. Но в случае с Россией другого выхода просто не было, и мы все должны постараться помочь остановить это безумие», — сказал Чеферин.

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Александер Чеферин

В сентябре 2020 года министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер потребовала от Чеферина отстранить команду Белоруссии от участия в отборочном турнире Евро 2024 года. В ответ глава УЕФА назвал этот призыв популистским.

«Что касается Белоруссии, то нам написали несколько политиков, заявили, что все, кто помогал России, должны быть отстранены. Теперь я задам вопрос: те, кто покупает газ, помогают России? Должны ли мы отстранить все европейские страны, которые продолжают покупать газ у России? Политики — это те, кто должен решать геостратегические проблемы. Требовать от спортивных организаций выполнять свою работу — это популизм и не более того», — заявил Чеферин.

По словам Чеферина, когда он начинает получать письма из какой-либо страны, то понимает, что там приближаются выборы. «Потом они успокаиваются», — добавил глава УЕФА.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол УЕФА Александер Чеферин Россия Белоруссия
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