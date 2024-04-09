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Клуб НБА впервые в истории предложит женщине стать главным тренером

ESPN: «Шарлотт Хорнетс» впервые в истории НБА может возглавить женщина-тренер
«Шарлотт Хорнетс» проведет переговоры с Линдси Хардинг, которая в 2024 году стала тренером года в Лиге развития НБА. У 39-летней Хардинг есть гражданство Белоруссии, она играла за белорусскую сборную на Олимпиаде-2016
Фото: Steph Chambers / Getty Images
Фото: Steph Chambers / Getty Images

Клуб НБА «Шарлотт Хорнетс» получил разрешение провести собеседование с тренером фарм-клуба «Сакраменто Кингз» в Лиге развития Линдси Хардинг. Об этом сообщает ESPN.

39-летняя Хардинг может стать первой женщиной, которую назначат главным тренером клуба НБА.

В свой первый сезон во главе «Стоктон Кингз» Хардинг была признана тренером года в Лиге развития НБА (G League) и вывела свою команду в финал Западной конференции. Она стала первой женщиной в истории G League, получившей эту награду. До этого Хардинг работала в клубах НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Сакраменто Кингз» в качестве тренера по развитию.

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В «Шарлотт» Хардинг может сменить Стива Клиффорда, который уже сообщил, что покинет свой пост в конце сезона. «Хорнетс» уже потеряли шансы пробиться в плей-офф.

Во время своей игровой карьеры Хардинг в сезоне 2015/16 выступала за курское «Динамо». Также он играла за сборную Белоруссии на Евробаскете-2015 (команда заняла четвертое место) и Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Сакраменто Кингз
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