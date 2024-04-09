Клуб НБА впервые в истории предложит женщине стать главным тренером
Клуб НБА «Шарлотт Хорнетс» получил разрешение провести собеседование с тренером фарм-клуба «Сакраменто Кингз» в Лиге развития Линдси Хардинг. Об этом сообщает ESPN.
39-летняя Хардинг может стать первой женщиной, которую назначат главным тренером клуба НБА.
В свой первый сезон во главе «Стоктон Кингз» Хардинг была признана тренером года в Лиге развития НБА (G League) и вывела свою команду в финал Западной конференции. Она стала первой женщиной в истории G League, получившей эту награду. До этого Хардинг работала в клубах НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» и «Сакраменто Кингз» в качестве тренера по развитию.
В «Шарлотт» Хардинг может сменить Стива Клиффорда, который уже сообщил, что покинет свой пост в конце сезона. «Хорнетс» уже потеряли шансы пробиться в плей-офф.
Во время своей игровой карьеры Хардинг в сезоне 2015/16 выступала за курское «Динамо». Также он играла за сборную Белоруссии на Евробаскете-2015 (команда заняла четвертое место) и Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.