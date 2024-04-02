Россиянин Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Российский баскетболист выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Центровой Владислав Голдин с 2021 года выступает в NCAA

Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Владислава Голдина

Российский центровой Владислав Голдин сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Голдину 22 года. С 2021-го он играл в главной баскетбольной лиге Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за «Флорида Атлантик Оулс». Ранее также играл в NCAA за «Техас».

«Я выставляю свою кандидатуру на драфт 2024 года, сохраняя право на участие в студенческом турнире и рассматривая возможность возвращения во Флоридский университет», — написал Голдин.

В нынешнем сезоне Голдин провел 39 матчей в NCAA, набирая в среднем 10,2 очка и делая 6,5 подбора. В прошлом сезоне «Флорида» дошла до полуфинала «Мартовского безумия», главного турнира NCAA.

Драфт НБА пройдет 26–27 июня.

Последним россиянином, которого выбрали на драфте НБА, был Сергей Карасев в 2013 году.