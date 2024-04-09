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Тренер «Ан-Насра» раскритиковал арбитра за удаление Роналду

Тренер «Ан-Насра» об удалении Роналду: это был театр со стороны соперника
Криштиану Роналду был удален с поля в концовке полуфинального матча Суперкубка Саудовской Аравии, после того как ударил локтем игрока «Аль-Хиляля». Луиш Каштру считает, что касания лица там не было
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Neville Hopwood / Getty Images)

Главный тренер «Ан-Насра» Луиш Каштру считает, что к удалению Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» привела симуляция соперника.

На 86-й минуте встречи Роналду получил красную карточку за то, что ударил локтем соперника Али Аль-Булайхи. Португалец не согласился с удалением, после чего замахнулся на арбитра кулаком. Уходя с поля, нападающий демонстративно аплодировал судье.

«Трудно говорить об этом эпизоде. Потому что мы все знаем, что у игрока, участвовавшего в эпизоде с Роналду, на протяжении всего сезона случались ситуации, связанные с провокациями и чем-то театральным. Он воспользовался контактом с Криштиану и стал жаловаться на удар в лицо. Но теперь я посмотрел повтор, и касания лица там не было», — цитирует Каштру Record.

Роналду замахнулся кулаком на судью после удаления в матче Суперкубка
Спорт
Криштиану Роналду

По словам Каштру, это был «театр со стороны соперника». «Такие ситуации продолжают происходить. Это вопрос интерпретации, судья должен был обратиться к VAR, потому что, на мой взгляд, это было не так уж серьезно», — добавил тренер.

«Ан-Наср» уступил «Аль-Хилялю» со счетом 1:2.

В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» 11 апреля сыграет с «Аль-Иттихадом».

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Футбол Ан-Наср Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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