Отомстит ли «Реал» за разгром от «Манчестер Сити». Интриги 1/4 финала ЛЧ
«Арсенал» — «Бавария»
Дата и время: 9 апреля, 22:00
Место: «Эмирейтс»
Лондонский «Арсенал» борется за победу в Английской Премьер-лиге (АПЛ), которую в последний раз удавалось одержать в сезоне 2003/04. Команда Микеля Артеты в последних 11 матчах национального первенства десять раз выигрывала и один раз играла вничью.
В 1/8 финала «Арсенал» победил «Порту». По сумме двух встреч счет был 1:1, и в четвертьфинал лондонский клуб вышел после серии послематчевых пенальти (4:2).
В то время как «Арсенал» борется за чемпионство в национальном первенстве, «Бавария» отстает от лидера чемпионата Германии «Байера» на 16 очков и почти потеряла шансы на победу. Единственным шансом мюнхенского клуба на трофей в сезоне остается Лига чемпионов.
«Бавария» с трудом пробилась в четвертьфинальную стадию турнира. В первой игре 1/8 финала против «Лацио» (0:1) мюнхенская команда провела худший матч в Лиге чемпионов за пять лет: «Бавария» впервые не нанесла ни одного удара в створ за игру. Однако в ответной встрече в Мюнхене «Бавария» смогла одержать победу со счетом 3:0.
Лучшим игроком турнира по системе «гол+пас» является форвард «Баварии» Гарри Кейн, которому удалось забить шесть мячей и отдать три передачи. Более того, на данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 32 гола.
Прежде Кейн, который до прошлого сезона выступал за английский «Тоттенхэм», забивал «Арсеналу» крайне часто. Нападающий отметился 14 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 19 играх против этого клуба.
В последний раз в Лиге чемпионов команды встречались в сезоне 2016/17: тогда на стадии 1/8 финала турнира мюнхенский клуб выбил лондонцев с общим счетом 10:2, дважды разгромив их со счетом 5:1.
«Реал» — «Манчестер Сити»
Дата и время: 9 апреля, 22:00
Место: «Сантьяго Бернабеу»
Мадридский клуб одержал 16 побед, трижды сыграл вничью и два раза проиграл, в том числе в последнем, 21-м матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» идет на первом месте в чемпионате Испании, выиграв последние три матча. Более того, в нынешнем сезоне подопечные Карло Анчелотти уступили в чемпионате лишь в одном матче против «Атлетико» из Мадрида — это было еще 24 сентября. А в Лиге чемпионов «Реал» и вовсе не потерпел ни одного поражения, победив в семи матчах и один раз сыграв вничью.
«Манчестер Сити» впервые защищает титул победителя Лиги чемпионов. Клуб имеет отрицательный баланс в гостевых матчах с испанскими соперниками: они восемь раз проигрывали, три раза играли вничью и лишь четыре раза побеждали. При этом у подопечных Пепа Гвардиолы сейчас 25-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах: в последний раз «Ман Сити» уступал 6 декабря 2023 года «Астон Вилле» (0:1).
Интересно и противостояние главных тренеров команд. Всего их команды встречались десять раз: Пеп Гвардиола выиграл шесть матчей, Карло Анчелотти — три.
Лучшим бомбардиром «Сити» с шестью голами и одной передачей является Эрлинг Холанд, который делит первое место в гонке бомбардиров ЛЧ с Гарри Кейном (6+3).
У мадридского клуба самым результативным в Лиге чемпионов является Джуд Беллингем. На счету англичанина четыре забитых мяча и четыре передачи.
В последний раз команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона: в первом матче на «Бернабеу» была ничья (1:1), а дома манчестерский клуб разгромил «Реал» со счетом 4:0. В позапрошлом сезоне «Сити» уступил на этой же стадии.
«Атлетико» (Мадрид) — «Боруссия» (Дортмунд)
Дата и время: 10 апреля, 22:00
Место: «Метрополитано»
«Атлетико» из последних пяти матчей во всех турнирах выиграл три и проиграл два («Кадису» и «Барселоне» в чемпионате). В национальном первенстве мадридский клуб идет на четвертом месте. В четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетико» вышел после победы над «Интером» в послематчевой серии пенальти (2:2 основное время, 4:2 по пенальти).
Диего Симеоне как тренер «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов не проиграл ни одного домашнего матча: он одержал десять побед и шесть раз сыграл вничью. При этом его команда провела 12 матчей «на ноль».
Дортмундская «Боруссия» 6 апреля прервала пятиматчевую серию побед во всех турнирах, уступив «Штутгарту» с минимальным счетом 0:1. На данный момент команда Эдина Терзича находится на пятом месте в бундеслиге. «Боруссия» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона 2016/17. А в полуфинал она не выходила с сезона 2012/13.
В последних 18 гостевых матчах против испанских клубов «Боруссия» одержала всего три победы, пять раз сыграла вничью и десять раз потерпела поражение.
Всего в своей истории «Атлетико» и «Боруссия» встречались четыре раза. В 1996 году каждая из команд одержала по гостевой победе, а в 2018-м дортмундский клуб дома разгромил испанскую команду со счетом 4:0, в ответной встрече «Атлетико» выиграл со счетом 2:0.
«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»
Дата и время: 10 апреля, 22:00
Место: «Парк де Пренс»
Одним из величайших «камбэков» в истории Лиги чемпионов стал матч 1/8 финала турнира между ПСЖ и «Барселоной» в 2017 году. В первой игре каталонский клуб в гостях был разгромлен со счетом 4:0. Однако в ответной встрече на «Камп Ноу» «Барселона» победила 6:1. При этом до 88-й минуты счет был только 3:1. Каталонскую команду тогда возглавлял Луис Энрике, который сейчас является тренером ПСЖ.
Этот четвертьфинал Лиги чемпионов для «Барселоны» первый за четыре сезона. В 2020 году каталонский клуб на этой стадии проиграл «Баварии» с общим разгромным счетом 2:8.
В последний раз ПСЖ и «Барселона» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21: тогда парижский клуб победил со счетом 4:1 в Барселоне, а в ответной встрече сыграл вничью (1:1) и вышел в следующую стадию турнира.