Отомстит ли «Реал» за разгром от «Манчестер Сити». Интриги 1/4 финала ЛЧ

Сможет ли «Реал» отомстить «Манчестер Сити» за разгромное поражение в прошлом сезоне, и получится ли у «Барселоны» выбить ПСЖ. Главные интриги 1/4 финала Лиги чемпионов — в материале «РБК Спорт»

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

«Арсенал» — «Бавария»

Дата и время: 9 апреля, 22:00

Место: «Эмирейтс»

Лондонский «Арсенал» борется за победу в Английской Премьер-лиге (АПЛ), которую в последний раз удавалось одержать в сезоне 2003/04. Команда Микеля Артеты в последних 11 матчах национального первенства десять раз выигрывала и один раз играла вничью.

Фото: Global Look Press

В 1/8 финала «Арсенал» победил «Порту». По сумме двух встреч счет был 1:1, и в четвертьфинал лондонский клуб вышел после серии послематчевых пенальти (4:2).

В то время как «Арсенал» борется за чемпионство в национальном первенстве, «Бавария» отстает от лидера чемпионата Германии «Байера» на 16 очков и почти потеряла шансы на победу. Единственным шансом мюнхенского клуба на трофей в сезоне остается Лига чемпионов.

«Бавария» с трудом пробилась в четвертьфинальную стадию турнира. В первой игре 1/8 финала против «Лацио» (0:1) мюнхенская команда провела худший матч в Лиге чемпионов за пять лет: «Бавария» впервые не нанесла ни одного удара в створ за игру. Однако в ответной встрече в Мюнхене «Бавария» смогла одержать победу со счетом 3:0.

Лучшим игроком турнира по системе «гол+пас» является форвард «Баварии» Гарри Кейн, которому удалось забить шесть мячей и отдать три передачи. Более того, на данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 32 гола.

Гарри Кейн (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Прежде Кейн, который до прошлого сезона выступал за английский «Тоттенхэм», забивал «Арсеналу» крайне часто. Нападающий отметился 14 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 19 играх против этого клуба.

В последний раз в Лиге чемпионов команды встречались в сезоне 2016/17: тогда на стадии 1/8 финала турнира мюнхенский клуб выбил лондонцев с общим счетом 10:2, дважды разгромив их со счетом 5:1.

«Реал» — «Манчестер Сити»

Дата и время: 9 апреля, 22:00

Место: «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский клуб одержал 16 побед, трижды сыграл вничью и два раза проиграл, в том числе в последнем, 21-м матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» идет на первом месте в чемпионате Испании, выиграв последние три матча. Более того, в нынешнем сезоне подопечные Карло Анчелотти уступили в чемпионате лишь в одном матче против «Атлетико» из Мадрида — это было еще 24 сентября. А в Лиге чемпионов «Реал» и вовсе не потерпел ни одного поражения, победив в семи матчах и один раз сыграв вничью.

«Манчестер Сити» впервые защищает титул победителя Лиги чемпионов. Клуб имеет отрицательный баланс в гостевых матчах с испанскими соперниками: они восемь раз проигрывали, три раза играли вничью и лишь четыре раза побеждали. При этом у подопечных Пепа Гвардиолы сейчас 25-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах: в последний раз «Ман Сити» уступал 6 декабря 2023 года «Астон Вилле» (0:1).

Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола (Фото: David Ramos / Getty Images)

Интересно и противостояние главных тренеров команд. Всего их команды встречались десять раз: Пеп Гвардиола выиграл шесть матчей, Карло Анчелотти — три.

Эрлинг Холланд (Фото: Eddie Keogh / Getty Images)

Лучшим бомбардиром «Сити» с шестью голами и одной передачей является Эрлинг Холанд, который делит первое место в гонке бомбардиров ЛЧ с Гарри Кейном (6+3).

Джуд Беллингем (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

У мадридского клуба самым результативным в Лиге чемпионов является Джуд Беллингем. На счету англичанина четыре забитых мяча и четыре передачи.

В последний раз команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона: в первом матче на «Бернабеу» была ничья (1:1), а дома манчестерский клуб разгромил «Реал» со счетом 4:0. В позапрошлом сезоне «Сити» уступил на этой же стадии.

«Атлетико» (Мадрид) — «Боруссия» (Дортмунд)

Дата и время: 10 апреля, 22:00

Место: «Метрополитано»

«Атлетико» из последних пяти матчей во всех турнирах выиграл три и проиграл два («Кадису» и «Барселоне» в чемпионате). В национальном первенстве мадридский клуб идет на четвертом месте. В четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетико» вышел после победы над «Интером» в послематчевой серии пенальти (2:2 основное время, 4:2 по пенальти).

Диего Симеоне как тренер «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов не проиграл ни одного домашнего матча: он одержал десять побед и шесть раз сыграл вничью. При этом его команда провела 12 матчей «на ноль».

Дортмундская «Боруссия» 6 апреля прервала пятиматчевую серию побед во всех турнирах, уступив «Штутгарту» с минимальным счетом 0:1. На данный момент команда Эдина Терзича находится на пятом месте в бундеслиге. «Боруссия» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона 2016/17. А в полуфинал она не выходила с сезона 2012/13.

В последних 18 гостевых матчах против испанских клубов «Боруссия» одержала всего три победы, пять раз сыграла вничью и десять раз потерпела поражение.

Всего в своей истории «Атлетико» и «Боруссия» встречались четыре раза. В 1996 году каждая из команд одержала по гостевой победе, а в 2018-м дортмундский клуб дома разгромил испанскую команду со счетом 4:0, в ответной встрече «Атлетико» выиграл со счетом 2:0.

«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»

Дата и время: 10 апреля, 22:00

Место: «Парк де Пренс»

Одним из величайших «камбэков» в истории Лиги чемпионов стал матч 1/8 финала турнира между ПСЖ и «Барселоной» в 2017 году. В первой игре каталонский клуб в гостях был разгромлен со счетом 4:0. Однако в ответной встрече на «Камп Ноу» «Барселона» победила 6:1. При этом до 88-й минуты счет был только 3:1. Каталонскую команду тогда возглавлял Луис Энрике, который сейчас является тренером ПСЖ.

Этот четвертьфинал Лиги чемпионов для «Барселоны» первый за четыре сезона. В 2020 году каталонский клуб на этой стадии проиграл «Баварии» с общим разгромным счетом 2:8.

Фото: David Ramos / Getty Images

В последний раз ПСЖ и «Барселона» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21: тогда парижский клуб победил со счетом 4:1 в Барселоне, а в ответной встрече сыграл вничью (1:1) и вышел в следующую стадию турнира.