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«Бавария» сенсационно проиграла «Лацио» в худшем матче ЛЧ за пять лет

«Бавария» сенсационно проиграла «Лацио» в худшем матче ЛЧ за пять лет
«Бавария» впервые за пять лет не нанесла ни одного удара в створ за матч. При этом на счету «Баварии» 17 ударов. Мюнхенский клуб установил рекорд ЛЧ по ударам не в створ ворот
Игроки &laquo;Лацио&raquo; и &laquo;Баварии&raquo;
Игроки «Лацио» и «Баварии» (Фото: REUTERS)

Итальянский футбольный клуб «Лацио» дома сенсационно обыграл немецкую «Баварию» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На победу «Лацио» букмекеры давали коэффициент 5, тогда как на «Баварию» — 1,8.

Единственный мяч на 69-й минуте с пенальти забил Чиро Иммобиле (69).

Судья назначил 11-метровый удар на 67-й минуте после нарушения в своей штрафной защитника «Баварии» Дайо Упамекано, который был удален за этот фол. Французский защитник стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов, получившим красную карточку в День Святого Валентина. В 2023-м 14 февраля красную карточку тоже получил французский защитник «Баварии» — Бенжамен Павар.

«Бавария» впервые за пять лет не нанесла ни одного удара в створ за матч, тогда как у «Лацио» четыре удара. При этом в общей сложности на счету «Баварии» 17 ударов. Мюнхенский клуб установил рекорд ЛЧ по ударам не в створ ворот.

Команда потерпела второе поражение подряд. 10 октября мюнхенский клуб разгромно уступил «Байеру» (0:3). Впервые с 2015 года «Бавария» не забила ни одного мяча в двух играх.

Ответный матч пройдет 5 марта в Мюнхене.

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» дома обыграл испанский «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Мячи забили Килиан Мбаппе (58-я минута) и Брэдли Барколя (71).

Мбаппе стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим в 10 домашних матчах подряд в стартовом составе. 25-летний Мбаппе забил 44 гола в 68 матчах Лиги чемпионов. Только Месси чаще поражал ворота до 26 лет в главном еврокубковом турнире — 59.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вышел на поле на 66-й минуте.

Испанский клуб впервые с 2004 года играет в плей-офф Лиги чемпионов, когда завершил выступление на стадии 1/8 финала. В составе команды только Андре Силва имел опыт выступления в плей-офф Лиги чемпионов.

Ответный матч пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне.

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Теги
Арсен Захарян ПСЖ Реал Сосьедад Бавария Лига Чемпионов Лацио
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