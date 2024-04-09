«Спартак» и Лещук выбили «Динамо» из чемпионской гонки. Итоги тура РПЛ

«Динамо» уступило «Спартаку» из-за двух ошибок вратаря Игоря Лещука. После поражения Марцел Личка заявил, что его команда потеряла шансы на чемпионство. Итоги 23-го тура Российской премьер-лиги — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Первые за весну победы «Краснодара» и «Локомотива»

Футболисты «Краснодара» 6 апреля обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:3 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды выдали самый результативный матч сезона: семь голов в РПЛ не забивали с апреля прошлого года («Спартак» — «Краснодар» — 4:3).

«Краснодар» прервал безвыигрышную серию, которая длилась с момента возобновления сезона (две ничьих и два поражения с учетом Кубка России).

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран выразил недовольство судейством. Журналист «Известий» Алексей Фомин опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором Юран с использованием ненормативной лексики обратился к резервному арбитру Игорю Панину в подтрибунном помещении.

Тренер был недоволен моментом, в котором полузащитник «Краснодара» Александр Черников не получил вторую желтую карточку, когда наступил на ногу защитнику «Пари НН» Виктору Александрову. Юран, в частности, спросил, чего боятся судьи, а также заявил, что «футбол так и будет загнивать».

Юран высказывал недовольство моментом с Александровым еще в послематчевом интервью. «За такое точно вторая карточка достается. Печально, что [судьи] не отреагировали. Такие клубы, как «Краснодар», неприкасаемые. <…> Это же видят игроки, к сожалению. Это нехорошо сказывается на нашем футболе», — цитирует тренера «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 43 очка и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда уступает «Зениту» одно очко. Подопечные Сергея Юрана с 28 очками расположились на десятой строчке.

Также в этом туре московский «Локомотив» победил грозненский «Ахмат» со счетом 0:2. «Железнодорожники» тоже впервые выиграли после возобновления сезона — до этого на счету команды Михаила Галактионова было три поражения и две ничьи.

«Локомотив» набрал 36 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. У «Ахмата» 20 очков и 13-е место (по итогам тура грозненский клуб опустился в зону стыковых матчей).

Гол самого молодого легионера в РПЛ

Петербургский «Зенит» победил калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Благодаря трем заработанным очкам «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице, опережая на одно очко «Краснодар».

Единственный гол забил Педро на 42-й минуте. 18-летний бразилец стал самым молодым иностранцем со времен грузина Жано Ананидзе (2009 год, тогда ему было 16 лет), забившим в РПЛ. А последним игроком «Зенита», забивавшим в более молодом возрасте, был 17-летний Илья Скроботов в 2018 году.

Педро забил три гола в двух матчах — в предыдущей игре «Зенита» в Кубке России со «Спартаком» 3 апреля (2:1) бразилец оформил дубль.

«Спартак» впервые за весну забил в РПЛ

«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в московском дерби. Матч на «ВТБ Арене» завершился со счетом 1:2. «Динамо» открыло счет уже на пятой минуте — пенальти после игры рукой Наиля Умярова реализовал Луис Чавес. На 27-й минуте гол Муми Нгамалё не засчитали из-за офсайда.

Во втором тайме «Спартак» провел четыре замены на 64-й минуте и спустя десять минут сравнял счет: Александр Соболев сыграл на добивании после ошибки Игоря Лещука, который не зафиксировал мяч. На 88-й минуте Соболев оформил дубль, снова сыграв на добивании. В этот раз Лещук также не смог зафиксировать мяч после удара Михаила Игнатова.

«Спартак» прервал трехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Кроме того, подопечные Гильермо Абаскаля забили впервые за четыре матча в чемпионате России.

Ранее в этом сезоне команды встречались трижды — в Кубке России обменялись разгромами, а в первом круге РПЛ «красно-белые» выиграли со счетом 1:0.

«Динамо» выбыло из чемпионской гонки

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча против «Спартака» (1:2) заявил, что его команда больше не является претендентом на чемпионство.

«Динамо» проиграло второй матч подряд в турнире. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками.

«Для такой команды, как «Зенит», запас в шесть очков очень весомый. Для нас на сегодняшний день гонка за чемпионство уже очень-очень далеко, нам надо задумываться над тем, чтобы остаться в топ-3. «Локомотив» выиграл, ЦСКА выиграл, «Спартак» выиграл — шесть первых команд идут очень плотно, нам надо бороться за то, чтобы остаться в тройке», — заявил Личка.

Личка отметил, что «Динамо» уступило из-за «двух подарков», которые соперникам сделал голкипер команды Игорь Лещук. «Не согласен с тем, что «Спартак» победил заслуженно. «Динамо» сыграло очень хорошо и дисциплинированно. <...> У «Динамо» было очень много 100-процентных ситуаций. А у «Спартака» очевидных голевых моментов не было. К сожалению, они забили после двух подарков от нас. По игре нам не фартило», — сказал Личка.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что на исход матча повлияли неудачные замены главного тренера «Динамо», из-за которых в результате произошли роковые ошибки Лещука.

«Я считаю, это несчастный случай для «Динамо». Такое в футболе, к сожалению, бывает. До 70-й минуты вообще одна команда была на поле. «Спартак» вообще не было слышно, «Динамо» еще как минимум три мяча могло забить. Потом Абаскаль очень удачно сделал замены, они взяли мяч под контроль, стали комбинировать. А тренер «Динамо», наоборот, выпустил футболистов, которые не усилили команду, а ослабили до неузнаваемости. В результате две вопиющие ошибки вратаря Лещука, которые оказались роковыми. Но главное, что динамовцы потеряли игру после всех замен. Вот беда и пришла», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Колосков отметил, что ошибки, которые допустил голкипер «Динамо», не допускают даже в детской спортивной школе. «Лещук виноват в поражении команды. <...> Другой момент, что если бы игра у «Динамо» сохранилась, то у «Спартака» просто не было бы возможности атаковать. Есть вопросы к защитникам, почему оба раза Соболев был у мяча один, а никого рядом не было. Это нюансы, с которыми должен разбираться тренер», — добавил он.

По словам почетного президента РФС, «позиция вратаря у «Динамо» является уязвимой. «Им нужно как минимум одного хорошего вратаря, двух защитников, одного полузащитника и двух нападающих. Как минимум это им нужно, чтобы бороться за призовые места, но они не взяли вообще никого. Сейчас за это расплачиваются», — добавил Колосков.

Матч в Оренбурге состоялся несмотря на паводок

В понедельник МЧС сообщило, что волна паводка по реке Урал прошла пределы Орска и до 17 апреля достигнет Оренбурга. Мэр последнего Сергей Салмин 8 апреля заявил, что в течение трех суток в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и призвал всех, кто находится в зоне подтопления, эвакуироваться.

Несмотря на паводок, «Оренбург» не стал отменять домашний матч с казанским «Рубином». В клубе отметили, что отправят вырученные от продажи билетов средства в помощь пострадавшим.

Хозяева победили казанский «Рубин» в заключительном матче 23-го тура со счетом 3:0. Счет на 58-й минуте открыл Дмитрий Воробьев, на 88-й отличился Данила Хотулев, а менее чем через две минуты забил Джимми Марин. Еще по мячу у каждой команды не засчитали из-за офсайда.

Благодаря этой победе «Оренбург» покинул зону стыковых матчей и с 23 очками сейчас находится на 12-м месте. У «Рубина» 32 очка и восьмая строчка.