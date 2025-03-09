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Российского призера ЧЕ по борьбе отстранили на основании базы Родченкова

Призера ЧЕ по борьбе Абдуллина отстранили за допинг на основании базы Родченкова
Борца-классика Аслана Абдуллина временно отстранили с февраля 2025-го по подозрению в нарушении десятилетней давности на основании базы LIMS

Бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года по греко-римской борьбе Аслан Абдуллин временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил в 2015-м, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Абдуллина отстранили с 28 февраля 2025-го, предполагаемое нарушение произошло в марте 2015-го.

Основанием для разбирательства стали данные базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Эта база содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2017-м ее копию WADA получило от информатора Григория Родченкова.

Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы Родченкова
Спорт
Ирина Ологонова

На прошлой неделе стало известно, что на основании LIMS отстранили трехкратную вице-чемпионку мира Ирину Ологонову.

Абдуллину 36 лет, он является многократным призером чемпионатов России и победителем командного Кубка мира 2011 года.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
греко-римская борьба допинг Григорий Родченков
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