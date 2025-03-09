Призера ЧЕ по борьбе Абдуллина отстранили за допинг на основании базы Родченкова

Российского призера ЧЕ по борьбе отстранили на основании базы Родченкова

Борца-классика Аслана Абдуллина временно отстранили с февраля 2025-го по подозрению в нарушении десятилетней давности на основании базы LIMS

Бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года по греко-римской борьбе Аслан Абдуллин временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил в 2015-м, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Абдуллина отстранили с 28 февраля 2025-го, предполагаемое нарушение произошло в марте 2015-го.

Основанием для разбирательства стали данные базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Эта база содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2017-м ее копию WADA получило от информатора Григория Родченкова.

На прошлой неделе стало известно, что на основании LIMS отстранили трехкратную вице-чемпионку мира Ирину Ологонову.

Абдуллину 36 лет, он является многократным призером чемпионатов России и победителем командного Кубка мира 2011 года.