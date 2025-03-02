 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы Родченкова

Российскую чемпионку по борьбе Ологонову отстранили на основе базы Родченкова
Многолетнего лидера сборной России Ирину Ологонову временно отстранили в апреле 2024-го. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2014-м
Ирина Ологонова
Ирина Ологонова (Фото: Imago / Global Look Press)

Трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по борьбе Ирина Ологонова временно отстранена на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Россиянку отстранили с 24 апреля 2024 года за нарушение от 8 ноября 2014-го.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков, а в 2019-м агентство получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

Ологоновой 35 лет, она брала серебро на чемпионатах мира 2014, 2015, 2016 годов, является чемпионкой Европы 2016 года в категории до 55 кг, многократной чемпионкой России.

В феврале 2024-го Ологонова участвовала в чемпионате Европы в Бухаресте, но не смогла попасть в призеры.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
спортивная борьба допинг Григорий Родченков
Материалы по теме
Чемпионку мира по гимнастике дисквалифицировали за допинг на три года
Спорт
Свёнтек заявила, что допинг-скандалы сделали ее и Синнера знаменитостями
Спорт
Журова посоветовала Валиевой отдать отобранные за допинг медали
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Лавров назвал Рубио и Уолтца «абсолютно вменяемыми людьми»Политика, 13:56
Этичный взлом без выходных: как автопентест помогает опережать хакеровТренды, 13:50
Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы РодченковаСпорт, 13:49
Как индийский ИИ помогает изучать джайнизмОтрасли, 13:47
«Все в огне». В Приморье водитель показала добравшийся до трассы пожарОбщество, 13:38
Лавров заявил о стремлении США к миру, а Европы — к войнеПолитика, 13:32
Сорокин вторым из российских вратарей стал автором гола в НХЛСпорт, 13:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Немецкий президент удивился необходимости «защищать Украину от США»Политика, 13:26
Посол Казахстана ответил на идею запрета мигрантам на переезд с семьямиПолитика, 13:20
Сальдо заявил о благоприятных условиях для взятия Херсона под контрольПолитика, 13:15
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 13:14
«Салават Юлаев» второй раз за три дня победил «Адмирал»Спорт, 12:53
Минобороны сообщило об ударах по объектам газопереработки на УкраинеПолитика, 12:52
Red Wings объяснила, почему не все пассажиры улетели из Тбилиси в МосквуБизнес, 12:51