Российскую чемпионку по борьбе Ологонову отстранили на основе базы Родченкова

Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы Родченкова

Многолетнего лидера сборной России Ирину Ологонову временно отстранили в апреле 2024-го. Ее подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2014-м

Ирина Ологонова (Фото: Imago / Global Look Press)

Трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по борьбе Ирина Ологонова временно отстранена на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Россиянку отстранили с 24 апреля 2024 года за нарушение от 8 ноября 2014-го.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков, а в 2019-м агентство получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

Ологоновой 35 лет, она брала серебро на чемпионатах мира 2014, 2015, 2016 годов, является чемпионкой Европы 2016 года в категории до 55 кг, многократной чемпионкой России.

В феврале 2024-го Ологонова участвовала в чемпионате Европы в Бухаресте, но не смогла попасть в призеры.