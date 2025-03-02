Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы Родченкова
Трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по борьбе Ирина Ологонова временно отстранена на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Россиянку отстранили с 24 апреля 2024 года за нарушение от 8 ноября 2014-го.
LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков, а в 2019-м агентство получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.
Ологоновой 35 лет, она брала серебро на чемпионатах мира 2014, 2015, 2016 годов, является чемпионкой Европы 2016 года в категории до 55 кг, многократной чемпионкой России.
В феврале 2024-го Ологонова участвовала в чемпионате Европы в Бухаресте, но не смогла попасть в призеры.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов