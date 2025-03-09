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Глава UFC отреагировал на триумф Анкалаева фразой «победил, кто должен»

Глава UFC Уайт отреагировал на триумф Анкалаева фразой «победил, кто должен»
Дана Уайт отметил, что ожидал гораздо большего от чемпионского поединка между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой
Дана Уайт
Дана Уайт (Фото: Global Look Press)

Глава UFC Дана Уайт не был удивлен победе россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой в бою за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции после боя.

Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру со счетом 49:46, 48:47, 48:47. Бой продолжался пять раундов. Россиянин отобрал у бразильца титул чемпиона UFC.

«Не могу вспомнить, какой счет был у меня, но я считал, что победил Анкалаев. Я не был шокирован, когда услышал решение судей. Победил тот, кто должен», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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Магомед Анкалаев

Уайт отметил, что ожидал гораздо большего от чемпионского поединка. «Это было не то, чего я ожидал. Я ожидал гораздо больше ударов, ожидал гораздо большего. Склоняюсь ли я к немедленному реваншу? Скорее всего», — отметил он.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, трижды успешно его защитил.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Дэйна Уайт Алекс Перейра Магомед Анкалаев
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