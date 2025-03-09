Глава UFC отреагировал на триумф Анкалаева фразой «победил, кто должен»

Дана Уайт отметил, что ожидал гораздо большего от чемпионского поединка между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой

Дана Уайт (Фото: Global Look Press)

Глава UFC Дана Уайт не был удивлен победе россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой в бою за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Об этом Уайт заявил на пресс-конференции после боя.

Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру со счетом 49:46, 48:47, 48:47. Бой продолжался пять раундов. Россиянин отобрал у бразильца титул чемпиона UFC.

«Не могу вспомнить, какой счет был у меня, но я считал, что победил Анкалаев. Я не был шокирован, когда услышал решение судей. Победил тот, кто должен», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Уайт отметил, что ожидал гораздо большего от чемпионского поединка. «Это было не то, чего я ожидал. Я ожидал гораздо больше ударов, ожидал гораздо большего. Склоняюсь ли я к немедленному реваншу? Скорее всего», — отметил он.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, трижды успешно его защитил.