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Экс-глава Нацразведки США назвал российского чемпиона UFC своим другом

Магомед Анкалаев 9 марта победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Ричард Гренелл поздравил россиянина, опубликовав совместную фотографию с ним
Магомед Анкалаев
Магомед Анкалаев (Фото: Global Look Press)

Бывший глава Национальной разведки США Ричард Гренелл на своей странице в Х поздравил российского бойца Магомеда Анкалаева после победы над бразильцем Алексом Перейрой в чемпионском бою в полутяжелом весе UFC.

«Большая победа для моего друга», — написал Гренелл, опубликовав совместную фотографию с Анкалаевым.

Фото: RichardGrenell / Х

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Магомед Анкалаев

Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313. Бой продолжался пять раундов.

Анкалаев отобрал у Перейры титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Среди российских бойцов на данный момент титулом в легком весе обладает Ислам Махачев. В 2020-м титулами в легчайшем весе и в легком весе одновременно владели Петр Ян и Хабиб Нурмагомедов соответственно.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, трижды успешно его защитил.

58-летний Гренелл во время первого срока республиканца Дональда Трампа (январь 2017 года — январь 2021 года) был послом в Германии, затем исполнял обязанности директора Национальной разведки США (февраль—май 2020 года). Также он служил специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) Александр Волков (боец UFC) Магомед Анкалаев Алекс Перейра
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