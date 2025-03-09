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Хабиб Нурмагомедов и Махачев поздравили россиянина с титулом в UFC

Хабиб Нурмагомедов и Махачев поздравили Анкалаева с получением титула UFC
Хабиб Нурмагомедов назвал потрясающим выступление Магомеда Анкалаева в чемпионском поединке на UFC против Алекса Перейры
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев (Фото: Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Х заявил, что выигравший пояс UFC в полутяжелом дивизионе Магомед Анкалаев, вошел в историю.

Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313.

«Поздравляю, брат, ты вошел в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника», — написал Нурмагомедов.

Действующий чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев назвал отличным поединок Анкалаева против Перейры. «Еще один пояс отправляется в Дагестан, Россию. Поздравляю, брат. Отличное выступление», — написал Махачев на своей странице в Х.

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Магомед Анкалаев

Анкалаев отобрал у Перейры титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Теперь на счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА.

Среди российских бойцов на данный момент титулом в легком весе обладает Ислам Махачев. В 2020-м титулами в легчайшем весе и в легком весе владели Петр Ян и Хабиб Нурмагомедов соответственно.

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Альвина Цаканян
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Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
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