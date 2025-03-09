Россиянин после завоевания титула UFC заявил, что «что-то пошло не так»

Анкалаев после завоевания титула UFC: в бою что-то пошло не так

Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Россиянин отметил, что в титульном поединке соперник ни чем не удивил его

Магомед Анкалаев (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Российский боец Магомед Анкалаев заявил, что мог выступить лучше в чемпионском бою за титул в полутяжелом весе UFC против Алекса Перейры, но «что-то пошло не так».

Анкалаев 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313.

«Я так долго шел. И вот моя мечта сбылась. В бою ничего не удивило. Я мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Хочу сказать спасибо тренерам. Дагестан, Кавказ, Россия — теперь у нас есть еще один пояс», — сказал Анкалаев после боя.

Анкалаев отобрал у Перейры титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Среди российских бойцов на данный момент титулом в легком весе обладает Ислам Махачев. В 2020-м титулами в легчайшем весе и в легком весе владели Петр Ян и Хабиб Нурмагомедов соответственно.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича.

У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, трижды успешно его защитил.