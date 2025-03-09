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Станет ли россиянин впервые чемпионом UFC в полутяжелом весе. Онлайн боя

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра. Онлайн чемпионского боя UFC
Россиянин Магомед Анкалаев проведет поединок с бразильцем Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. «РБК Спорт» проводит онлайн-трансляцию боя
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев (Фото: Global Look Press)

8:17 Соучредитель компании Meta Platforms (в России признана экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг перед главным боем вечера зашел к Алексу Перейру.

Фото: пресс-служба UFC
Фото: пресс-служба UFC

8:09 Джастин Гейджи выигрывает Рафаэля Физиева единогласным решением судей! Не удалось азербайджанцу взять реванш за поражение, которое было в марте 2023-го года

8:06 Жесткий размен ударами в стойке от спортсменов. Гейджи пытается перевести соперника на канвас, но выдерживает Физиев. Яркая концовка раунда!

8:03 Физиев пошел вперед без ударов на соперника, приняв несколько ударов в блок. Гейджи проводит шикарный хай-кик в голову соперника. Уже выглядят уставшими оба спортсмена.

Раунд 3

7:59 Гейджи попытался задушить соперника, но выдерживает Физиев до гонга.

7:58 Попадает Гейджи аперкотом по азербайджанцу, который упал на канвас! Физиев потрясен. Американец пытался добить оппонента, но удается спастись азербайджанскому спортсмену.

7:55 Гейджи больше работает первым номером. Обмениваются ударами с ближней и средней дистанции.

Раунд 2

7:53 С первых минут Физиев дважды перевел оппонента на канвас. Азербайджанец накинул замок на шею Гейджи, однако удушающий не прошел. Под конец раунда американец попытался перевести Физиева, но безуспешно.

Раунд 1

7:45 Бойцы уже в клетке.

7:40 В рамках соглавного события турнира пройдет реванш между топовыми легковесами UFC — американцем Джастин Гэтжи и азербайджанцем Рафаэлем Физиевым. Азербайджанский боец выходит на бой на коротком уведомлении.

Джастин Гейджи — Рафаэль Физиев

Бой россиянина Магомеда Анкалаева и чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры возглавляет турнир UFC 313. Букмекеры не смогли выявить фаворита в поединке. Российские звезды отдают небольшое предпочтение Анкалаеву, американские — Перейре.

В случае победы Анкалаева второй раз в истории сразу два россиянина могут стать чемпионами в двух весовых категориях. Среди российских бойцов на данный момент одним титулом в легком весе обладает Ислам Махачев.

В 2020-м титулами в легчайшем весе и в легком весе одновременно владели Петр Ян и Хабиб Нурмагомедов соответственно.

Анкалаев в последнем бою в октябре 2024 года победил австрийца Александра Ракича и получил право на титульный поединок. Всего на счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. Анкалаев занимает первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.

На счету 37-летнего Перейры 12 побед и два поражения в ММА, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года. В своем последнем бою 5 октября он победил американца Халила Раунтри нокаутом в четвертом раунде.

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Теги
смешанные единоборства (ММА) единоборства Магомед Анкалаев Алекс Перейра UFC
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