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Кейн повторил 60-летний рекорд и помог «Баварии» разгромить «Майнц»

Кейн повторил 60-летний рекорд и помог «Баварии» победить «Майнц» со счетом 8:1
Встреча завершилась со счетом 8:1. Кейн сделал хет-трик, на счету англичанина уже 30 голов, только Зеелер забил столько же в своем дебютном сезоне в бундеслиге. У Кейна уже восемь матчей с 2+ голами в этом сезоне, это новый рекорд
Гарри Кейн
Гарри Кейн (Фото: Angelika Warmuth / Reuters)

Футболисты «Баварии» обыграли «Майнц» со счетом 8:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей хет-трик сделал Гарри Кейн (13, 45+7, 70-я минуты), также отличились Леон Горецка (20, 90+2), Томас Мюллер (47), Джамал Мусиала (61) и Серж Гнабри (66). У проигравших гол на счету Надима Амири (31).

Кейн стал первым игроком в истории, кому удалось забить два или более гола в восьми матчах в дебютном сезоне в бундеслиге. Ранее рекорд (семь матчей) принадлежал Уве Зеелеру (сезон 1963/64), Фридхельму Коницке (1963/64) и Тони Польстеру (1993/94).

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С 30 голами в 25 матчах Кейн является лучшим бомбардиром чемпионата Германии нынешнего сезона. Это повторение другого рекорда, только Зеелер забил столько же голов в своем дебютном сезоне в бундеслиге.

Лучший бомбардир сборной Англии Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе прошлого года. Сумма трансфера составила рекордные для «Баварии» €100 млн, еще €20 млн может быть выплачено в качестве бонусов.

«Бавария» набрала 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Байер» (64). В следующем туре мюнхенцы 16 марта в гостях сыграют с «Дармштадтом».

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