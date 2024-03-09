Кейн повторил 60-летний рекорд и помог «Баварии» разгромить «Майнц»
Футболисты «Баварии» обыграли «Майнц» со счетом 8:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей хет-трик сделал Гарри Кейн (13, 45+7, 70-я минуты), также отличились Леон Горецка (20, 90+2), Томас Мюллер (47), Джамал Мусиала (61) и Серж Гнабри (66). У проигравших гол на счету Надима Амири (31).
Кейн стал первым игроком в истории, кому удалось забить два или более гола в восьми матчах в дебютном сезоне в бундеслиге. Ранее рекорд (семь матчей) принадлежал Уве Зеелеру (сезон 1963/64), Фридхельму Коницке (1963/64) и Тони Польстеру (1993/94).
С 30 голами в 25 матчах Кейн является лучшим бомбардиром чемпионата Германии нынешнего сезона. Это повторение другого рекорда, только Зеелер забил столько же голов в своем дебютном сезоне в бундеслиге.
Лучший бомбардир сборной Англии Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе прошлого года. Сумма трансфера составила рекордные для «Баварии» €100 млн, еще €20 млн может быть выплачено в качестве бонусов.
«Бавария» набрала 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Байер» (64). В следующем туре мюнхенцы 16 марта в гостях сыграют с «Дармштадтом».
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