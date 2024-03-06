 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Бавария» вышла в четвертьфинал ЛЧ после поражения в первом матче

«Бавария» вышла в четвертьфинал ЛЧ после поражения в первом матче
В другом матче испанский «Реал Сосьедад» проиграл дома французскому «Пари Сен-Жермен»
Главный тренер &laquo;Баварии&raquo; Томас Тухель
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель (Фото: REUTERS)

Мюнхенская «Бавария» обыграла дома римский «Лацио» со счетом 3:0 во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Голы забили Гарри Кейн (38-я и 66-я минуты) и Томас Мюллер (45+2). Кейн догнал лидера в списке бомбардиров Лиги чемпионов нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе — 6 голов.

В первом матче мюнхенцы на выезде уступили римлянам со счетом 0:1 и по сумме двух встреч вышли в четвертьфинал еврокубка. Соперник «Баварии» определится после жеребьевки, которая пройдет 15 марта.

Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 на выезде обыграл испанский «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.

Оба мяча в составе победителей забил Килиан Мбаппе (15-я, 56-я минуты), у проигравших отличился Микель Мерино (89).

В другом матче испанский «Реал Сосьедад» проиграл дома французскому «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.

В составе хозяев отличился Микель Мерино (89-я минута), у гостей — Килиан Мбаппе (15-я, 56-я минуты). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку из-за травмы.

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
ФК Бавария
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
Правительство одобрило продажу «Яндекса» Бизнес, 02:17
В Зеленограде два человека погибли при пожаре Общество, 02:10
Губернатор Луизианы подписал проект, расширяющий методы казни в штате Общество, 02:03
В Госдуме предложили повысить материнский капитал Общество, 01:34
«Бавария» вышла в четвертьфинал ЛЧ после поражения в первом матче Спорт, 01:26
Шольц назвал пропагандой данные о мирном договоре России и Украины Политика, 01:25
Нарышкин рассказал о договоренностях с главой ЦРУ Бернсом Политика, 01:01
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 00:45
Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с войсками НАТО Политика, 00:38
На территории экопарка в Киеве произошел пожар Общество, 00:31
В Москве перед въездом в Лефортовский тоннель загорелась машина Город, 00:25
Экс-генсек НАТО осудил «медлительность» Шольца и «болтовню» Макрона Политика, 00:13
Сбербанк повысил ставки по вкладу в юанях Финансы, 00:03
Как изменятся техногиганты из-за европейского Закона о цифровых рынках Технологии и медиа, 00:00