«Бавария» вышла в четвертьфинал ЛЧ после поражения в первом матче
Мюнхенская «Бавария» обыграла дома римский «Лацио» со счетом 3:0 во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.
Голы забили Гарри Кейн (38-я и 66-я минуты) и Томас Мюллер (45+2). Кейн догнал лидера в списке бомбардиров Лиги чемпионов нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе — 6 голов.
В первом матче мюнхенцы на выезде уступили римлянам со счетом 0:1 и по сумме двух встреч вышли в четвертьфинал еврокубка. Соперник «Баварии» определится после жеребьевки, которая пройдет 15 марта.
Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 на выезде обыграл испанский «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.
Оба мяча в составе победителей забил Килиан Мбаппе (15-я, 56-я минуты), у проигравших отличился Микель Мерино (89).
В другом матче испанский «Реал Сосьедад» проиграл дома французскому «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.
В составе хозяев отличился Микель Мерино (89-я минута), у гостей — Килиан Мбаппе (15-я, 56-я минуты). Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не попал в заявку из-за травмы.
Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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