Умер первый иностранный тренер ЦСКА Артур Жорже
Бывший тренер московского ЦСКА португалец Артур Жорже умер в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба «Порту».
Причины смерти не называются. В заявлении семьи, которое приводит Publico, говорится, что он скончался после продолжительной болезни в окружении близких.
Жорже возглавлял ЦСКА в 2003–2004 годах, он стал первым иностранцем во главе армейского клуба и выиграл с ним Суперкубок.
Вратарь армейцев Игорь Акинфеев в 2020 году сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что ему было комфортно работать с португальцем и он был «топовый тренер», который «всегда уважительно относился к ребятам».
Жорже на протяжении тренерской карьеры возглавлял сборные Швейцарии, Португалии и Камеруна, работал в нескольких клубах на родине, в том числе в «Порту» и «Бенфике», был главным тренером ПСЖ, саудовских «Ан-Насра» и «Аль-Хиляля», голландского «Витесса».
Он три раза выигрывал чемпионат Португалии с «Порту», один раз победил во французской лиге с ПСЖ и приводил к чемпионскому титулу «Аль-Хиляль».
В 1987 году «Порту» под руководством Жорже впервые выиграл Кубок европейских чемпионов, победив в финальном матче в Вене мюнхенскую «Баварию».
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