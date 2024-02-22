Умер первый иностранный тренер ЦСКА Артур Жорже

Португалец возглавлял армейский клуб в 2003–2004 годах и выиграл с ним Суперкубок. Он умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни

Артур Жорже (Фото: Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС)

Бывший тренер московского ЦСКА португалец Артур Жорже умер в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба «Порту».

Причины смерти не называются. В заявлении семьи, которое приводит Publico, говорится, что он скончался после продолжительной болезни в окружении близких.

Жорже возглавлял ЦСКА в 2003–2004 годах, он стал первым иностранцем во главе армейского клуба и выиграл с ним Суперкубок.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев в 2020 году сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что ему было комфортно работать с португальцем и он был «топовый тренер», который «всегда уважительно относился к ребятам».

Жорже на протяжении тренерской карьеры возглавлял сборные Швейцарии, Португалии и Камеруна, работал в нескольких клубах на родине, в том числе в «Порту» и «Бенфике», был главным тренером ПСЖ, саудовских «Ан-Насра» и «Аль-Хиляля», голландского «Витесса».

Он три раза выигрывал чемпионат Португалии с «Порту», один раз победил во французской лиге с ПСЖ и приводил к чемпионскому титулу «Аль-Хиляль».

В 1987 году «Порту» под руководством Жорже впервые выиграл Кубок европейских чемпионов, победив в финальном матче в Вене мюнхенскую «Баварию».