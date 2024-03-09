«Металлург» выиграл третий матч у «Амура» в первом раунде плей-офф КХЛ

«Металлург» выиграл третий матч у «Амура» в первом раунде плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1. Следующий матч состоится 11 марта, магнитогорцы ведут в серии 3–2

Игроки «Металлурга» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Данил Гололобов (8-я минута), Роман Канцеров (19) и Данила Юров (25). У проигравших отличился Ян Дрозг (51).

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Металлурга». Следующая игра состоится 11 марта в Хабаровске.

«Металлург» в регулярном чемпионате занял первое место в Восточной конференции, «Амур» стал восьмым.

В 1/4 финала плей-офф уже вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак», екатеринбургский «Автомобилист» и омский «Авангард».