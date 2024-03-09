Гимнастка Чусовитина почти потеряла шансы отобраться на девятую Олимпиаду

Для 48-летней гимнастки последним шансом получить путевку на Игры-2024 будет майский чемпионат Азии, где ей нужно будет успешно выступить в многоборье, в котором в последние годы она почти не участвовала

Оксана Чусовитина (Фото: Zhu Zheng / XinHua / Global Look Press)

Гимнастка Оксана Чусовитина, которая сейчас выступает за Узбекистан, почти потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже, которые могли стать для нее девятыми в карьере. Об этом сообщается на сайте МОК.

На недавнем этапе Кубка мира в Баку Чусовитина заняла лишь 23-е место в квалификации в опорном прыжке. В итоге 48-летняя гимнастка потеряла математические шансы заработать одну из двух оставшихся квот на Игры в Париже в этом упражнении.

Последний шанс для Чусовитиной отобраться в Париж будет на домашнем чемпионате Азии по спортивной гимнастике, который пройдет с 24 по 26 мая в Ташкенте. Там ей нужно будет занять первое место среди участниц многоборья, которые еще борются за олимпийскую путевку.

В последние годы Чусовитина редко выступала на всех четырех снарядах. После чемпионата мира 2019 года она делала это лишь однажды, на прошлогоднем чемпионате Азии.

Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

На Играх в Токио Чусовитина не пробилась в финал соревнований в опорном прыжке. Она собиралась завершить карьеру после турнира, но потом передумала и решила готовиться к своим девятым Играм.