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Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Sportico: Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
После перехода в саудовский «Ан-Наср» португалец заработал в 2023 году $275 млн, подсчитал Sportico. Прошлогодний лидер рейтинга Леброн Джеймс опустился на четвертое место. Лионель Месси стал третьим, гольфист Джон Рам — вторым
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года. Ежегодный рейтинг был опубликован порталом Sportico.

Sportico подсчитал, что 39-летний футболист заработал в прошедшем году $275 млн. Из них $215 млн составляют зарплата/призовые, $60 млн — различные спонсорские контракты.

В 2022 году Роналду занимал третье место в этом рейтинге ($115 млн), лидировал звезда НБА Леброн Джеймс ($126,9 млн). Португалец выступает за «Ан-Наср» с начала 2023-го.

Леброн опустился в рейтинге на четвертое место — $125,7 млн ($45,7 — зарплата, $80 млн — рекламные контракты). На втором месте испанский гольфист Джон Рам ($203 млн; $181 млн + $22 млн), на третьем — аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси ($130 млн; $65 млн + $65 млн).

В топ-10 также входят:

  • Килиан Мбаппе (футбол, Франция, ПСЖ) — $125 млн ($100 млн + $25 млн);
  • Неймар (футбол, Бразилия, «Аль-Хиляль) — $121 млн ($86 млн + $35 млн);
  • Стеф Карри (баскетбол, США, «Голден Стэйт Уорриорз») — $98,9 млн ($48,9 млн + $50 млн);
  • Яннис Адетокунбо (баскетбол, Греция, «Милуоки Бакс») — $88,4 млн ($43,4 млн + $45 млн);
  • Кевин Дюрант (баскетбол, США, «Финикс Санз») — $86,9 млн ($44,9 млн + $42 млн);
  • Патрик Махоумс (американский футбол, США, «Канзас-Сити Чифс») — $84,3 млн ($59,3 млн + $25 млн).

В сотню самых высокооплачиваемых спортсменов вошли представители восьми видов спорта из 25 стран. В 2023 году их общий доход оценивается в $5,4 млрд, включая $4,2 млрд в виде зарплаты и призовых, а также $1,2 млрд за пределами спортивных площадок.

В топ-100 не вошла ни одна женщина, самой высокооплачиваемой спортсменкой стала американская теннисистка Кори Гауфф ($22,7 млн). Занимающий 100-е место игрок американского футбола Дерек Карр заработал $32,5 млн.

Чтобы определить 100 самых высокооплачиваемых спортсменов года, Sportico связался более чем с 40 источниками, знакомыми с контрактами спортсменов на поле и за его пределами, в том числе с представителями команд, лиг, спортивных агентств, рекламных фирм и консалтинговых компаний.

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Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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