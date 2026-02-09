Даниил Медведев пожаловался на некруглые мячи на турнире в Роттердаме

Медведев в трех сетах проиграл французу Умберу в первом матче в Роттердаме. Россиянин по ходу встречи пожаловался, что мячи на турнире некруглые и не надо ими играть

Даниил Медведев (Фото: Andy Astfalck / AFLO / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев во время матча первого круга на турнире в Роттердаме (Нидерланды) пожаловался супервайзеру, что мячи на соревнованиях некруглые. Слова россиянина приводит The Tennis Letter.

«Они круглые? Ты уверен?» — сказал Медведев. Он добавил, что такими мячами не следует играть. «Никто не должен их покупать. Мы не должны рекламировать теннисный мяч, который некруглый», — отметил теннисист.

Медведев проиграл в первом матче французу Уго Умберу со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Он только один раз за пять матчей смог одержать победу над этим соперником.

Медведев впервые с US Open проиграл на турнире ATP в первом же матче.

В 2023 году Медведев становился чемпионом турнира в Роттердаме.