Даниил Медведев пожаловался на некруглые мячи на турнире в Роттердаме
Первая ракетка России Даниил Медведев во время матча первого круга на турнире в Роттердаме (Нидерланды) пожаловался супервайзеру, что мячи на соревнованиях некруглые. Слова россиянина приводит The Tennis Letter.
«Они круглые? Ты уверен?» — сказал Медведев. Он добавил, что такими мячами не следует играть. «Никто не должен их покупать. Мы не должны рекламировать теннисный мяч, который некруглый», — отметил теннисист.
Медведев проиграл в первом матче французу Уго Умберу со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Он только один раз за пять матчей смог одержать победу над этим соперником.
Медведев впервые с US Open проиграл на турнире ATP в первом же матче.
В 2023 году Медведев становился чемпионом турнира в Роттердаме.
