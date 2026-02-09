 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Российская саночница Олесик стала 14-й после двух заездов на Играх-2026

Сюжет
Олимпиада-2026
Лидером после двух заездов идет Юлия Таубиц из Германии
Дарья Олесик
Дарья Олесик (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российская саночница Дарья Олесик стала 14-й после двух попыток на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

После двух заездов Олесик показала время 1 минуту 46,651 секунды. Она уступила 1,463 секунды лидеру немке Юлие Таубиц (1.45,188).

Второй идет Мерле-Малоу Фребель (+0,061) из Германии, третьей — Элина Ева Витола (+0,495) из Латвии.

Третий и четвертый заезды у саночников пройдут во вторник, 10 февраля.

Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Рената Утяева
Олимпиада-2026 Дарья Олесик санный спорт
Дарья Олесик фото
Дарья Олесик
спортсменка
19 мая 2004 года
