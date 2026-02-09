Российская саночница Олесик стала 14-й после двух заездов на Играх-2026
Российская саночница Дарья Олесик стала 14-й после двух попыток на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
После двух заездов Олесик показала время 1 минуту 46,651 секунды. Она уступила 1,463 секунды лидеру немке Юлие Таубиц (1.45,188).
Второй идет Мерле-Малоу Фребель (+0,061) из Германии, третьей — Элина Ева Витола (+0,495) из Латвии.
Третий и четвертый заезды у саночников пройдут во вторник, 10 февраля.
Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх.
Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
