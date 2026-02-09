Российская саночница Олесик стала 13-й в первой попытке на Играх в Италии
Российская саночница Дарья Олесик показала 13-й результат в первой попытке на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
21-летняя Олесик проехала первый заезд за 53,289 секунды. Она уступила 0,699 секунды лидеру немке Мерле-Малоу Фребель (52,590).
Второй идет Юлия Таубиц (+0,048) из Германии, третьей — итальянка Верена Хофер (+0,271).
Второй заезд у саночников пройдет позднее в понедельник, третий и четвертый — во вторник, 10 февраля.
Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх.
Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции