Российская саночница Олесик стала 13-й в первой попытке на Играх в Италии

Лидером после первого заезда идет Мерле-Малоу Фребель из Германии

Дарья Олесик (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российская саночница Дарья Олесик показала 13-й результат в первой попытке на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

21-летняя Олесик проехала первый заезд за 53,289 секунды. Она уступила 0,699 секунды лидеру немке Мерле-Малоу Фребель (52,590).

Второй идет Юлия Таубиц (+0,048) из Германии, третьей — итальянка Верена Хофер (+0,271).

Второй заезд у саночников пройдет позднее в понедельник, третий и четвертый — во вторник, 10 февраля.

Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.