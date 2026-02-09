 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Российская саночница Олесик стала 13-й в первой попытке на Играх в Италии

Сюжет
Олимпиада-2026
Лидером после первого заезда идет Мерле-Малоу Фребель из Германии
Дарья Олесик
Дарья Олесик (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российская саночница Дарья Олесик показала 13-й результат в первой попытке на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

21-летняя Олесик проехала первый заезд за 53,289 секунды. Она уступила 0,699 секунды лидеру немке Мерле-Малоу Фребель (52,590).

Второй идет Юлия Таубиц (+0,048) из Германии, третьей — итальянка Верена Хофер (+0,271).

Второй заезд у саночников пройдет позднее в понедельник, третий и четвертый — во вторник, 10 февраля.

Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
санный спорт Дарья Олесик
Дарья Олесик фото
Дарья Олесик
спортсменка
19 мая 2004 года
