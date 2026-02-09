Reuters узнал о двух операциях у Вонн после жесткого падения на Олимпиаде
Американская горнолыжница Линдси Вонн после жесткого падения в скоростном спуске на Олимпиаде перенесла две операции в больнице в Тревизо, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
У 41-летней Вонн сложный перелом ноги, ее оперировали итальянские хирурги в присутствии врача спортсменки.
В больнице сообщали, что Вонн сделали одну операцию по стабилизации левой ноги, но не упомянули о втором вмешательстве.
Вонн получила травму 8 февраля, упав вскоре после старта. Ее увезли с трассы на вертолете.
Вонн решила выступить на Играх в Италии после тяжелой травмы колена (разрыв крестообразной связки), полученной в конце января на Кубке мира.
Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира и двукратной чемпионкой мира. Она завершила карьеру в 2019-м, но спустя пять лет вернулась в спорт.
