Reuters узнал о двух операциях у Вонн после жесткого падения на Олимпиаде

Reuters: Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Линдси Вонн 8 февраля увезли с трассы на вертолете после неудачного старта в скоростном спуске. Reuters узнал, что у спортсменки серьезный перелом ноги и ее уже дважды прооперировали в Тревизо

Линдси Вонн (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Американская горнолыжница Линдси Вонн после жесткого падения в скоростном спуске на Олимпиаде перенесла две операции в больнице в Тревизо, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

У 41-летней Вонн сложный перелом ноги, ее оперировали итальянские хирурги в присутствии врача спортсменки.

В больнице сообщали, что Вонн сделали одну операцию по стабилизации левой ноги, но не упомянули о втором вмешательстве.

Вонн получила травму 8 февраля, упав вскоре после старта. Ее увезли с трассы на вертолете.

Вонн решила выступить на Играх в Италии после тяжелой травмы колена (разрыв крестообразной связки), полученной в конце января на Кубке мира.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске, четырехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса Кубка мира и двукратной чемпионкой мира. Она завершила карьеру в 2019-м, но спустя пять лет вернулась в спорт.