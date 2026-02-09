Гашек ответил Кучерову на слова о пропуске Олимпиады сборной России
Чемпион Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что благодаря санкциям международной федерации (IIHF) нападающему Никите Кучерову не придется жалеть о своем выступлении за сборную России.
Так Гашек прокомментировал слова Кучерова о том, что без сборной России Олимпиада в Италии не будет соревнованием сильнейших соперников.
Гашек написал, что теперь Кучеров «не проживет оставшуюся жизнь», зная, что «из-за его игры за сборную» погибли люди. При этом чех указал, что Кучеров играет в НХЛ, «ставшей рекламой» военной операции на Украине.
Гашек, сам игравший в НХЛ и КХЛ, регулярно выступает против участия россиян в международных соревнованиях.
Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования».
Кучеров выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, он идет третьим в списке лучших бомбардиров сезона (29 голов и 62 передачи).
