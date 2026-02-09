 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Гашек ответил Кучерову на слова о пропуске Олимпиады сборной России

Гашек ответил Кучерову на слова об уровне соперничества на Олимпиаде без россиян
Сюжет
Олимпиада-2026
Хоккеист «Тампы» ранее заявил, что без сборной России на Олимпиаде не будет соперничества самых сильных команд. Гашек, комментируя эти слова, в очередной раз назвал участие россиян в турнирах «рекламой» военной операции
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Чемпион Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что благодаря санкциям международной федерации (IIHF) нападающему Никите Кучерову не придется жалеть о своем выступлении за сборную России.

Так Гашек прокомментировал слова Кучерова о том, что без сборной России Олимпиада в Италии не будет соревнованием сильнейших соперников.

Гашек написал, что теперь Кучеров «не проживет оставшуюся жизнь», зная, что «из-за его игры за сборную» погибли люди. При этом чех указал, что Кучеров играет в НХЛ, «ставшей рекламой» военной операции на Украине.

Гашек назвал НХЛ «кровавой» из-за участия россиян
Спорт
Доминик Гашек

Гашек, сам игравший в НХЛ и КХЛ, регулярно выступает против участия россиян в международных соревнованиях.

Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования».

Кучеров выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, он идет третьим в списке лучших бомбардиров сезона (29 голов и 62 передачи).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Никита Кучеров Доминик Гашек Олимпиада-2026
