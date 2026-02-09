Гашек ответил Кучерову на слова о пропуске Олимпиады сборной России

Гашек ответил Кучерову на слова об уровне соперничества на Олимпиаде без россиян

Хоккеист «Тампы» ранее заявил, что без сборной России на Олимпиаде не будет соперничества самых сильных команд. Гашек, комментируя эти слова, в очередной раз назвал участие россиян в турнирах «рекламой» военной операции

Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Чемпион Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что благодаря санкциям международной федерации (IIHF) нападающему Никите Кучерову не придется жалеть о своем выступлении за сборную России.

Так Гашек прокомментировал слова Кучерова о том, что без сборной России Олимпиада в Италии не будет соревнованием сильнейших соперников.

Гашек написал, что теперь Кучеров «не проживет оставшуюся жизнь», зная, что «из-за его игры за сборную» погибли люди. При этом чех указал, что Кучеров играет в НХЛ, «ставшей рекламой» военной операции на Украине.

Гашек, сам игравший в НХЛ и КХЛ, регулярно выступает против участия россиян в международных соревнованиях.

Бывший президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что у чеха «русофобия в форме бреда преследования».

Кучеров выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ, он идет третьим в списке лучших бомбардиров сезона (29 голов и 62 передачи).